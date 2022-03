El director y productor de cine Ivan Reitman, quien dirigió la popular película Cazafantasmas ha fallecido a los 75 años en California, informaron este lunes medios locales.

El también productor de Desmadre a la americana murió "mientras dormía" en la noche del pasado sábado en su casa de Montecito, en el estado de California, según sus familiares.

“Nuestra familia está de duelo por la pérdida inesperada de un esposo, padre y abuelo que nos enseñó a buscar siempre la magia en la vida”, publicó su familia en un comunicado.

Nacido en la antigua Checoslovaquia y criado en Canadá, el director de cine fue conocido por sus populares comedias, algunas con un toque picante.

Los directores Jason e Ivan Reitman en noviembre de 2021, en el estreno de 'Cazafantamas: Más allá' en Nueva York ANGELA WEISS / AFP

Reitman llegó al mundo del cine con una parodia sobre la fraternidad universitaria Desmadre a la americana, que él produjo.

Dirigió al actor Bill Murray en su primer papel protagonista en Los incorregibles albóndigas y posteriormente en El pelotón chiflado, pero su éxito más significativo llegó con Ghostbusters de 1984.

Esta comedia con tintes sobrenaturales fue protagonizada por Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver y Rick Moranis, y recaudó casi 300 millones de dólares en todo el mundo, además de obtener dos nominaciones a los premios Oscar.

El film generó una franquicia que incluyó después series de televisión y alguna secuela como la más reciente Cazafantasmas: Más allá, dirigida en 2021 por su hijo Jason Reitman (Juno, Up in the air), que siguió sus pasos de cineasta.