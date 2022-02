El Col·legi de Metges espera explicacions del doctor Ruiz Valdepeñas sobre la mort d'un nadó a Eivissa

Continua obert l'enfrontament entre el Col·legi de Metges i el doctor Ángel Ruiz Valdepeñas, el metge d'Eivissa que es troba suspès per exercir la medicina i que s'ha vist implicat en un part assistit a domicili que va acabar amb la mort del nadó, poc després a l'hospital de Son Espases.

Contacte telefònic cordial però sense explicacions

El Col·legi de Metges de Balears ha fet un primer contacte amb el doctor Ruiz Valdepeñas per esclarir els detalls d'aquest part assistit a domiciili en el qual va morir el nadó. No és la primera vegada que hi ha friccions entre aquest metge i la institució col·legial que el manté inhabilitat per la seva actuació contra les vacunes, durant la pandèmia. Sobre aquest punt, col·legi i interessat mantenen divergències. El vicepresident de l'entitat, el doctor Carles Recasens, diu que la suspensió com col·legiat l'inhabilita per exercir en aplicació de la normativa. Ruiz Valdepeñas afirma que pot fer de metge mentre no hi hagi sentència.