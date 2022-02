Una guarda de 65 ovelles mortes i més de 20 ferides. És el balanç que avui de matí han trobat Toni Barceló i Margalida Valls, propietaris dels animals a la seva finca de Llucmajor. Denuncien que durant el vespre un grup de tres cans va atacar als ovins, la majoria dels quals estava en edat de gestació.

Margalida explica que no és el primer cop que viu un episodi com aquest, però sempre havia afectat no més de cinc ovelles. "Això ha estat un desastre. Tornes a començar de nou. Són més d'un any o dos perduts , perquè aquests animalets han de tornar a collir la força", admet. Sobre els agressors Toni assegura que eren " dos cans tipus galg i un altre un mastin blanc ".

No és el primer atac

El fet ha esglaiat al municipi, encara que no ha vengut de nou. Altres ramaders del poble han tengut el mateix problema i en els darrers tres mesos hi ha hagut tres atacs com aquest. Segons Jaume Garau, l'agent rural del municipi, els responsables són els propietaris dels cans. "Els cans no en tenen cap culpa. La culpa és dels propietaris, que se'n van a fer feina, tornen el vespre, els cans estan lliures de la seva parcel·la i poden fugir", ha explicat. Sobre per què dels atacs, ha detallat que "no és per fam que els cans ataquen les ovelles, perquè les haurien menjades, si no per juguera".