La cantautora Joni Mitchell ha anunciado que seguirá los pasos de Neil Young y retirará su música de Spotify como protesta por la emisión de un popular pódcast acusado de difundir falsedades sobre la COVID-19 y las vacunas contra la enfermedad.

Mitchell, una de las voces más importantes del folk y ganadora de ocho premios Grammy, apoyó en un comunicado a los casi 300 científicos que hace unas semanas advirtieron a Spotify de que estaba permitiendo la difusión de mensajes que "dañan la confianza" en la investigación médica.

"He decidido eliminar toda mi música de Spotify. Gente irresponsable está difundiendo mentiras que están costando la vida de personas. Me solidarizo con Neil Young y la comunidad global científica y médica", aseguró la cantautora canadiense en su página web.

La decisión de Mitchell de retirar su catálogo musical de la principal plataforma de música en "streaming" llega en un día muy señalado, pues la artista debería haber recibido este sábado el premio Persona del Año de los Grammy en una ceremonia que ha tenido que aplazarse hasta abril por el coronavirus.

La cantautora es toda una eminencia de la música popular gracias a discos como Court and Spark (1974), The Hissing of Summer Lawns (1975) y, por encima de todo, Blue (1971), un título que habitualmente aparece entre los mejores álbumes de la historia.