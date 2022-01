La Diócesis de Cartagena ha detectado irregularidades en 28 de los 472 bienes inmatriculados a su nombre. La mayoría porque faltan datos por identificar, duplicidades o pertenecen a otros titulares. En algunos municipios, colectivos de vecinos reclaman alguna de esas propiedades. Dos de los templos inscritos por la Diócesis de Cartagena como de su propiedad ya han sido devueltos a sus propietarios, cuya inscripción achaca la iglesia católica a un "error" del Catastro en Fortuna y Alcantarilla.

La Iglesia quiere devolver lo que no es suyo

Según la Diócesis de Cartagena, en la mayoría de los casos faltan datos para identificar la titularidad, está duplicada y pertenece a otros. José Carrasco, administrador de la Diócesis, comenta que esta situación es algo que la Iglesia espera corregir. La propia Conferencia Episcopal comunicó al Estado que hay unos mil edificios o parcelas que no son de la Iglesia y que está en su intención el devolverlo.

“somos los primeros interesados en no tener algo que no es nuestro“

Dentro de la Región "hay tres ermitas que hemos devuelto. También hay duplicidades como son salones parroquiales e iglesias que están pegados y no es que estén juntas sino que son edificios distintos. Somos los primeros interesados en no tener algo que no es nuestro" nos comenta José Carrasco.