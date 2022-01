Els pediatres animen els pares i mares a vacunar els infants contra la COVID

Les dues associacions de pediatria majoritàries, SOPEBA i APAPIB, han fet avui una crida conjunta als pares i mares perquè vacunin els fills majors de cinc anys per evitar les conseqüències més greus de la infecció per coronavirus.

No hi ha motius per desconfiar

Els pediatres expliquen que a hores d'ara s'hi han esvaït els dubtes que hi havia al començament de la vacunació respecte a les eventuals conseqüències indesitjades de la inoculació de la vacuna. Fins i tot, un dels efectes secundaris més greus, la miocarditis, es presenta amb un percentatge ínfim i es resol amb medicació o de forma natural al cap de poc temps. Per això, els metges animen a aprofitar la que han definit com la millor arma que tenim ara mateix contra la malaltia: la vacuna.