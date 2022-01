El 15% de los niños y niñas del país no han podido ir al cole por Covid tras las vacaciones de navidad, según cálculos de sindicatos y centros educativos. Y detrás de cada falta puede haber un problema de conciliación para los padres. Porque faltar al trabajo para cuidar no es tarea fácil ni tampoco conciliar. Por eso, la Asociación Yo No Renuncio del Club Malasmadres a través de su campaña “Los niños no se cuidan solos”, ha exigido al gobierno dos medidas concretas: bajas laborales para los padres que tengan que cuidar de niños positivos en Covid o en cuarentena y poder teletrabajar si su empleo lo permite.

Que quede claro: no existe un permiso ni una “baja laboral” retribuida para faltar al trabajo en estos casos. ¿La posible alternativa? Acogerse al Plan Me Cuida, prorrogado hasta el 28 de febrero de 2022. Es una herramienta de flexibilidad laboral para cuidar de familiares afectados por Covid o en cuarentena por contagio cercano. En ‘Aquí Hay Trabajo’, disponible en RTVE Play, repasamos sus puntos principales. De todas maneras, es importante remarcar que mires tu convenio laboral porque puede recoger la opción de faltar a tu puesto de trabajo aunque tengas que recuperar más adelante esas horas.

1. Asalariados El Plan Me Cuida es solo para trabajadores asalariados, es decir, no da cobertura a los autónomos.

2. Flexibilidad Permite ajustar la jornada laboral e incluso reducirla al 100% hasta dejarla en 0 horas. Con este plan podrás elegir un horario más flexible, escoger otro turno, cambiar de centro de trabajo, partir la jornada y, por supuesto, teletrabajar. Lo que más te interese para poder conciliar.

3. ¿Reducción de salario? El Plan Me Cuida te da flexibilidad, pero si reduces jornada, baja tu salario en la misma proporción que la reduzcas. ¿Haces la mitad de horas? Cobrarás la mitad de sueldo. ¿Haces cero horas? Cobrarás cero euros.

4. Blinda ante el despido Este plan te blinda frente al despido. Por ajustar la jornada para cuidar de un familiar con Covid no te pueden despedir.