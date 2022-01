C. Tangana con su disco más personal, El madrileño, ha liderado la lista de discos y vinilos más vendidos en España en 2021 convirtiéndose en el más vendido tanto en digital como en físico. Además, otros seis temas ("Tú me dejaste de querer", "Ingobernable", "Ateo", "Demasiadas mujeres", "Los tontos" y "Párteme la cara") han aparecido en el ranking de las 100 canciones más escuchadas del año pasado, según ha publicado Promusicae en su balance anual.

El artista vive un buen momento en su carrera musical y así se observa en los informes publicados. También recibió el pasado mes de noviembre tres Grammy Latinos.

Por su parte, otro de los protagonistas de 2021 para la música española ha sido Rauw Alejandro. El puertorriqueño con su tema "Todo de ti" ha logrado liderar el Top 100 Canciones y sumar más de seis temas en esta clasificación. La canción ha sido todo un éxito en España donde ha ganado nueve discos de platino. Además, consigue ocupar la quinta y décima posición en el top 10 álbumes con Vice versa y Afrodisíaco'

Bad Bunny pasa de liderar a ocupar el puesto 9 y 11

A Tangana le acompañan otros artistas españoles que son habituales en las primeras posiciones dentro del Top 100 Álbumes. Alejandro Sanz con su último trabajo, Sanz, ocupa el cuarto puesto. Aitana se coloca la sexta con su álbum 11 razones. Fito y Fitipaldis con Cada vez cadáver figura en la posición 8. No, no vuelve de Dani Martín se coloca el 14 de la lista; Pablo Alborán con Vértigo (16), Robe y su Mayéutica ocupan el 18; Vanesa Martín con Siete veces sí (19) y V.E.H.N de Love of Lesbian concluyen la lista de discos españoles más destacados de 2021.

Por su parte, la música latina también tiene gran representación en España. Camilo consigue la segunda posición con Mis manos. Mientras que Bad Bunny pasa de liderar la clasificación el año pasado a ocupar los puestos 9 y 11 con El último tour del mundo y YHLQMDLG, respectivamente. A él le siguen Karol G con KG0516 y Ozuna con Enoc.

Dua Lipa se posiciona la tercera de la lista con Future Nostaliga, el disco de lengua inglesa más vendido en España. El trabajo de Olivia Rodrigo (Sour) figura en la séptima posición; Harry Style mantiene a Fine Line en decimotercero lugar; y Adele con 30 logra alcanzar el 15 de la tabla en apenas seis semanas.

Todos estos datos recogidos en las listas anuales provienen de parte del 90% de los establecimientos de venta física que actúan en España, de las tiendas digitales y plataformas de streaming de audio. A partir de 2022, las visualizaciones recogidas en YouTube también se sumarán al balance anual.