¿Te imaginas a uno de los mayores artistas de la música urbana contemporánea confesando su talento oculto en una de las revistas más prestigiosas del mundo? Pues existe, y se llama Rauw Alejandro. El puertorriqueño, que lleva semanas triunfando con el éxito de Vice Versa, su último álbum de estudio, ha confesado en Vogue México que el fútbol profesional fue su auténtico sueño durante varios años de su vida.

"La vida de futbolista tiene otro ritmo de vida y la música es mucho más intensa", comenzaba explicando en la citada publicación. "Me dediqué muchos años al deporte, pero hubo un momento en el que la música me llamó y de no haberle dado la oportunidad, me hubiera quedado algo pendiente. [...] En el fútbol, mientras más duro le dabas al entrenamiento, mejor te iba en el partido. En la música, mientras más estudias, más te informas y más tiempo pases en el estudio, más vas a desarrollarte".

El artista no solo desvela su pasión por el entrenamiento físico, sino también la cantidad de beneficios que le ha reportado a la hora de prepararse mentalmente para todo lo que está viviendo: "Agradezco la mentalidad competitiva que te da el deporte. Esa entrega y deseos de superarte a ti mismo...".

Ahora bien, ¿cómo es su rutina diaria? Al más puro estilo influencer, Rauw no dudó en confesar cuáles son las acciones que lleva a cabo desde que se levanta hasta que se acuesta: "Amanezco temprano. Bailo y canto, así que el día empieza entrenando mi cuerpo. Le dedico tiempo a las clases de baile y a la buena forma física. Ya hemos hecho más de 40 shows en tres meses y cada show dura una hora y media, de jueves a domingo. Ni siquiera los deportistas de mayor rendimiento tienen esa presión encima".