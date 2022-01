Sostuvo que por el momento se desconoce quiénes podrían ser responsables de este ataque y sus intenciones, no obstante se dirigió a ellos diciéndoles que "sus acciones podrían causar más daño y dolor a quienes ya han soportado un sufrimiento indecible".

"La gente que está detrás de la información que ustedes tienen está entre la más desposeída, por favor no compartan, vendan, filtren o usen esa información de ninguna manera", ha seguido Mardini.

“As we are working to understand the scope of this cyber-attack, we call on those responsible to walk away.



Do not cause more harm and suffering to highly vulnerable people by sharing, selling or using their data.“