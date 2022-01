Con 20 años Travis dio un vuelco radical a su vida que marcó “un antes y un después”. Decidió cambiar de nombre por uno que le representase y no le condicionase. Ese “pequeño gesto” le dio “alas a atreverse a cosas distintas”, se liberó mentalmente, cogió por primera vez una guitarra, empezó a componer y cuando llegó la música le pareció que “todo tenía sentido” por fin, cuenta a RTVE.es la madrileña.

Desde entonces no ha parado de hacer música hasta llegar a las puertas del Circo Price, donde actúa este domingo 16 de enero por primera vez, el bolo más grande al que se ha enfrentado hasta la fecha. A ese nombre le añadió poco después un apellido artístico, Birds. Y así nació Travis Birds.

Travis viene del mejor año de su vida profesional, dice. Un 2021 en el que ha afianzado “todo el trabajo” que venía haciendo años atrás y que, quizás, “no había estado tan reconocido” y que ahora desemboca en el Price.

Para ella tocar en ese escenario, a unos pocos kilómetros de su casa, “es un sueño absoluto” para el que está preparando el concierto de su vida, aunque confiesa que en Madrid hay más sitios a los que tiene “ambición de llegar algún día”, como por ejemplo el WiZink Center.

Por el camino ha encontrado en la música un refugio que en los peores momentos le ha “dado la vida”, y que le ha permitido “cristalizarlo todo y traer cosas muy bonitas” a su vida. Tiene dos álbumes a sus espaldas, Año X en 2016 gracias a un crowfunding y que fue remasterizado en 2018, y La Costa de los Mosquitos en 2021. Este último disco le ha llevado de gira por más de treinta salas en España y Portugal dando voz a su “mundo interior” y que está compuesto en su “habitación”, según cuenta.

Un “hecho clave” que no podría haber sido posible sin su ambición, que le ha permitido acercarse musicalmente más a lo que tiene en mente y a lo que quiere desarrollar, reconoce.

Sin embargo, su llegada al Price no ha sido tan rápida como parece y es que lleva diez años “picando piedra” como ella lo llama cuando solo le “escuchaban amigos o amigos de amigos”.

Con esa mezcla de corrientes musicales prepara ya un tercer álbum aunque no se atreve a decir fecha de publicación, porque aunque lo tiene como objetivo, prefiere este año ir publicando “sin la presión de un disco” para poder vivir “la inmediatez” y llevarlo directamente al escenario, sin la necesidad de esperar a que se publique el recopilatorio completo.

El problema de la inmediatez

Para componer esas canciones, la artista madrileña entra en un “trance” donde no se plantea “a donde voy, ni por qué, ni de dónde vengo”, sino que busca “el concepto de las canciones después de haberlas compuesto y entenderlas”, un momento que es para ella de lo más “gratificante”, como si de “una droga” se tratase.

Aunque eso no siempre ocurre “caprichosamente” cuando ella quiere y pueden pasar meses sin componer en los que cada vez se bloquea “un poco más”, algo que le genera cierta ansiedad o agobio al no lograr lo que sea. Pero ya va aprendiendo y conociéndose más en ese sentido, reconoce, y no hay que tenerlo todo cuando se desea. Un capricho sin satisfacer a veces que ella achaca a “la sociedad en la que vivimos y en la que necesitas sentirte productivo todo el rato”, y es que la autoexigencia y “nosotros mismos somos nuestros peores enemigos”, advierte.