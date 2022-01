La variante ómicron está provocando una avalancha explosiva de contagios que puede poner contra las cuerdas no solo a la prestación de servicios esenciales, sino también a diferentes sectores económicos. El pasado martes, se han detectado en España casi 100.000 positivos en un solo día, una cifra completamente inédita, aunque las previsiones indican que lo peor está aún por llegar, ya que los especialistas no prevén que se alcance el pico de esta sexta ola al menos hasta la segunda quincena de enero.

Cada vez hay mayor evidencia científica que parece indicar que la ómicron es una variante más contagiosa, pero también menos virulenta. Con este nivel inédito de contagios, el debate de los últimos días gira en torno a si reducir las cuarentenas, para aliviar el impacto de las bajas laborales en los servicios esenciales y en la economía. Quienes reclaman esta medida, alegan que los cuadros clínicos entre los vacunados son más leves y cortos, así como su capacidad infectiva. Ahora el aislamiento de positivos en España dura diez días, pero en otros países como Estados Unidos ya la han rebajado a cinco.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado que este miércoles, en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas decidiría si se acorta el período de cuarentena, como finalmente ha sucedido. Sánchez ha recalcado que el Ejecutivo se está esforzando por actuar contra la pandemia manteniendo el necesario equilibrio entre la salud pública, la salud mental de los ciudadanos y también el crecimiento económico del país.acuerde Sanidad con los consejeros de las diferentes comunidades autónomas.

Acortar el aislamiento, pero con condiciones

Los especialistas ven viable acortar el aislamiento de los positivos por COVID-19, pero no para todos los casos. Es el caso de la Sociedad Española de Inmunología, que cree que esta medida podría adoptarse, aunque con condiciones. "Entiendo que son cinco días de confinamiento junto con otros cinco adicionales con uso de mascarilla, siempre en ausencia de síntomas, y con un test negativo", ha indicado su presidente, Marcos López Hoyos, en el Telediario de TVE. Bajo su punto de vista, esta medida solo sería conveniente "para permitir determinadas actividades esenciales".

José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha asegurado en los micrófonos de RNE que reducir las cuarentenas, desde el punto de vista de la difusión del virus, podría contribuir a un aumento de los contagios, por lo que esta medida no estaría justificada sanitariamente.

“Muchas personas que estando infectadas, incluso estando bien vacunadas, aunque no tengan síntomas, podrían estar contagiando en su entorno, con lo cual desde el punto de vista técnico sería una medida que no contribuye a disminuir la difusión comunitaria del virus. Solo se entiende desde el punto de vista de la mejor gestión de los servicios de salud, de la mejor gestión de las bajas laborales y del funcionamiento de las empresas", ha valorado.

Para este especialista, aún es demasiado pronto para hablar de normalidad. "No vislumbro normalidad porque la intensidad de la ola es alta, debido a la capacidad de ómicron de contagiar, y también tiene capacidad de eludir la inmunidad. Tenemos un porcentaje de personas vacunadas ingresadas en los hospitales, y me preocupan los más de tres millones de personas que no han querido vacunarse", ha añadido.

María Neira, directora de Salud Pública de la OMS, opina que la reducción de los tiempos de aislamiento para los positivos es una medida "que se puede evaluar, pero en circunstancias concretas". Entre los escenarios donde podría aplicarse, habla de “países con una alta intensidad de transmisión que pueda bloquear o colapsar los servicios esenciales y los servicios importantes en una sociedad", además de que pueda tener "un impacto económico importante". Al mismo tiempo, cree que esta propuesta solo sería efectiva "en aquellos países donde el índice de vacunación sea muy alto, y por lo tanto sabemos que la presentación clínica será más leve y en algunos casos incluso asintomática".