Muere Edward O. Wilson, el padre de la biodiversidad, a los 92 años

El biólogo estadounidense Edward O. Wilson, considerado el padre de la biodiversidad, ha fallecido el domingo a los 92 años en Burlington (Massachusetts, EE.UU.), según ha informado este lunes su fundación, que no ha detallado la causa de su muerte.

Considerado el heredero de Charles Darwin, Wilson fue uno de los científicos más influyentes y de mayor reputación internacional de las últimas décadas.

Fue el primero en averiguar que las hormigas se comunicaban a través de un intercambio de sustancias químicas, ahora conocidas como feromonas.

Una de sus ideas más controvertidas apareció en el libro Sociobiology: The New Synthesis, publicado en 1975, y en el que describió el papel que la genética juega en el comportamiento de los animales.

Ganador de un Pulitzer

En el momento en el que las críticas arreciaban, Wilson escribió el libro On Human Nature, que ganó en 1979 el premio Pulitzer de no ficción.

También obtuvo ese reconocimiento por la obra The Ants (1991), en la que analizaba la anatomía y comportamiento social de las hormigas.

Al final de su carrera, Wilson se convirtió en una de las figuras científicas más comprometidas con la defensa de la naturaleza.

En uno de sus libros, The creation. An appeal to save life on Earth (2007), alertó sobre las consecuencias de la contaminación, el calentamiento global y el deterioro de la diversidad biológica en la Tierra, y sugirió que la ciencia y la religión deben actuar en conjunto para resolver esos problemas.