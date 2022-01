Consumo presenta una guía para elegir juguetes "libres de estereotipos sexistas"

El Ministerio de Consumo continúa su campaña para sensibilizar sobre la importancia del juego en el desarrollo de la infancia y en esta ocasión, ha presentado una guía para ayudar a las familias a elegir juguetes libres de estereotipos de género.

La presentación de esta guía se enmarca en la campaña 'Huelga de juguetes', promovida por el Ministerio de Consumo durante esta semana para concienciar sobre el impacto negativo de la publicidad sexista de los juguetes y para reivindicar que "jugar no tiene género".

Esta guía, que el Ministerio ha presentado este viernes en un acto en el que Garzón ha tenido que intervenir por videoconferencia por estar confinado al ser contacto estrecho de un positivo por COVID-19, consta de tres partes, tal y como ha explicado la artista visual Yolanda Domínguez, que ha participado en su elaboración.

"Diccionario de supervivencia: sexo género, estereotipos y juego", es la primera parte, a la que le sigue "pistas para detectar un juguete sexista" y "conseguir la cesta de juguetes equilibrada", que invita a reflexionar antes de comprar.

Durante la presentación, el titular de Consumo, Alberto Garzón, ha alertado sobre los juguetes que reproducen el "patriarcado" como aquellos relacionados con el ámbito doméstico y dirigidos a las niñas, durante la presentación este viernes de una 'Guía para la elección de juguetes sin estereotipos sexistas'.

"Cuando trasladamos a las niñas a través de anuncios que los juguetes dirigidos a ellas son de cuidados, del ámbito doméstico, les estamos diciendo como sociedad, en última instancia, que tienen que encargarse cuando sean adultas de esas mismas tareas, ese mismo mensaje no se les lanza a los niños, de tal manera que se reproducen esos estereotipos, ese patriarcado, esa división de tareas", ha explicado Garzón.

Una guía para elegir juguetes "libres de estereotipos de género"

Garzón considera que esta guía puede ayudar a las familias a elegir los juguetes para sus hijos "libres de estereotipos de género" para que los niños puedan "desarrollar toda su potencialidad".

"Se trata de procesos que muchos padres y madres todavía no han asumido, pero se puede corregir, muchas veces no se dan cuenta porque no tienen los dispositivos para hacerlo, y esto es lo que tratamos de corregir, hay que proporcionar información para conocer mejor este tipo de consumo y se puedan establecer las mejores decisiones", ha subrayado el ministro, añadiendo que el objetivo tiene que ser "la máxima felicidad del menor".

Para saber si un juguete sexista da la pista: si no es apto tanto para niños como para niñas es sexista, pero, además, hay otras "máscaras" como pueden ser la existencia de tamaños, nombres y espacios diferenciados, por ejemplo al usar diminutivos en los objetos para ellas como "cocinita" o "sillita" y superlativos para ellos como "súper", "mega" o "extreme".

Por ello, ofrece consejos a las familias a la hora de elegir juguetes que estén libres de clichés cromáticos, de forma que frente al encasillamiento del "azul-rosa" se opte por otros con tonos y colores neutros, nombres que no diferencien y espacios compartidos que faciliten a los menores decidir con qué quieren jugar.

La guía indica que se puede lograr un equilibrio complementando la cesta de juguetes que ya tienen con aquellos que fomenten actividades que han practicado menos, de forma que exploren nuevas habilidades y también que las familias se decanten por muñecos con cuerpos realistas y diversos para fomentar la tolerancia.

Para reforzar la autoconfianza en las niñas, Consumo propone que se escojan muñecas y referentes valorados por las cosas que hacen y no solo por su aspecto y subraya que los juguetes con complementos como maquillaje, ropa sexy, tacones y poses seductoras pueden llevar a una interpretación de la sexualidad alejada de la afectividad y la igualdad, tanto para ellos como para ellas.

Escoger juguetes que favorezcan la empatía y el entendimiento frente a la violencia y agresividad, es otra de las pautas: jugar con muñecas y muñecos, por ejemplo, es una manera de ponerse en su piel y entender la situación que están viviendo, mientras que los golpes y las guerras no fomentan el diálogo, ni profundizan en temas importantes para el bienestar del grupo, según Consumo.

Destaca también la importancia de fomentar la creatividad con juguetes "que no lo den todo hecho" sino que los pequeños tengan que resolver pequeños retos que les ayuden a desarrollar la paciencia y el esfuerzo. La guía hace hincapié en la importancia de "jugar sin juzgar" de forma que si el menor muestra interés por juguetes que no coinciden con el género socialmente asignado a su sexo, se le permita explorar sin emitir juicios de valor.