El gobierno de los EE.UU. incluyó en noviembre de 2021 a la empresa israelí NSO Group en una lista negra por fabricar el programa espía “Pegasus”, al que consideran una amenaza para su seguridad nacional. Varias investigaciones de medios internacionales han puesto de relieve el uso de esta aplicación para vigilar a políticos, periodistas y activistas de todo el mundo. Repasamos cómo saber si Pegasus está en tu móvil, qué es un spyware y cómo funciona para poder protegerte de estas ciberamenazas.

La compañía israelí NSO Group creó el programa Pegasus en 2011. En su página web la empresa afirma desarrollar “la mejor tecnología de su clase para ayudar a las agencias gubernamentales a detectar y prevenir el terrorismo y el crimen”. También aseguraba en su web, como informa el Washington Post, que había vendido el programa espía a 60 agencias de inteligencia, seguridad y militares de 40 países de todo el mundo.

¿Cómo saber si tienes Pegasus en tu móvil?

Los programas maliciosos se instalan en el dispositivo normalmente sin que lo sepa el usuario, al venir ocultos junto con otros programas instalados de manera consciente, descargados al clicar en un enlace o un archivo adjunto del correo electrónico. Por eso es complicado detectar su presencia en el dispositivo.

Aun así, algunas señales pueden darte la pista: por ejemplo, que aparezcan en el móvil iconos desconocidos de aplicaciones que no recordemos haber instalado, que el dispositivo use buscadores desconocidos o que las búsquedas que hagamos nos redirijan a otras páginas que no tienen nada que ver. Con Pegasus no ocurre así, y este es uno de los aspectos que dificultan detectar su presencia en el dispositivo.