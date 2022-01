Más allá del reto que plantea Rusia en Europa, el canciller alemán ha destacado que "en el mundo en el que vivimos, una Europa fuerte y soberana es muy importante", porque "ya no será bipolar como algunos especulan" y ha apuntado que aunque la UE defienden la democracia y el estado de derecho "no todos" los hacen.

En la OTAN, además, Scholz ha manifestado el compromiso de Alemania con la organización transatlántica, en la que tiene un papel destacado en misiones como el batallón multinacional que lidera en Lituania contra cualquier amenaza del este.

"Hemos sido capaces de equipar a las fuerzas armadas de una forma que nunca hemos visto antes y continuaremos haciéndolo, bajo los límites fijados por nuestro presupuesto”, ha dicho, en respuesta a una pregunta sobre el compromiso de los aliados de gastar el 2% de su PIB en defensa para 2024, del que Alemania todavía está lejos.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha felicitado este viernes a Scholz por su nombramiento y le ha comunicado su deseo de trabajar juntos en cuestiones como la crisis de Ucrania.

“Today, I spoke with German Chancellor Olaf Scholz to congratulate him on his appointment. I look forward to working closely together on the full range of global challenges, including transatlantic efforts to address Russia’s destabilizing military buildup along Ukraine’s border. pic.twitter.com/Uyc5mTyqR7“