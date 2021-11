Nos habéis preguntado en nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje que dice que han llegado a España 500 toneladas de plátanos de Somalia con “un gusano llamado helicobacter”. Es un bulo recurrente que ha circulado por varios países. Lo desmienten el Ministerio de Agricultura, las estadísticas oficiales de comercio de España y Naciones Unidas (FAO) y la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN).

El mensaje en cuestión, que se ha transmitido por vías como Whatsapp, afirma que “recientemente llegaron a los mercados 500 toneladas de plátanos de Somalia que contenían un gusano llamado helicobacter que libera plátanos venenosos [sic] en el estómago” y “la persona muere a las 12 horas”. El mensaje recomienda abstenerse de “comprar y comer bananas en estos días” o “abrirlas por dentro” si se compran. El vídeo que acompaña el texto muestra a un hombre abriendo un plátano con lo que parecen gusanos blancos en su interior.

Es decir, que en todo caso, si estuviera circulando en el mercado ese producto procedente del extranjero habría que hablar de bananas, no del plátano canario que consumimos. Pero además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirma por correo electrónico a VerificaRTVE que “España no importa plátanos de Somalia” . Añade que “en los datos sobre comercio exterior no hay registrado ningún movimiento hasta el mes de agosto” relacionado con este producto procedente de ese país africano.

La Helicobacter no es un gusano , es una bacteria de tamaño microscópico , por lo que no puede ser percibida por el ojo humano. Esta bacteria tiene un tamaño de “0,5 a 1,0 micras de ancho y de 3 micras de largo”, según explica esta tesis doctoral de la microbióloga Sonia Agudo sobre una infección por Helicobacter pylori ( página 5 ). La bacteria está presente en los estómagos de aproximadamente la mitad de la población mundial (también de la mitad de la población española ) y causa úlceras de estómago y de duodeno, así como gastritis. Los síntomas de sufrirla son las digestiones pesadas, el dolor intenso y continuo o las molestias digestivas. Esta bacteria se ha hallado incluso en la momia de Ötzi , conocida como el “hombre de los hielos” del Neolítico, de casi 5.300 años de antigüedad, lo que replanteó conceptos de las primeras migraciones.

No hay rastros de la entrada y el paso del gusano por el plátano

Esther Domínguez, de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canaria (ASPROCAN), señala que “son muchas las incongruencias del vídeo”. La principal es que el gusano tiene que entrar en el plátano, pero “no hay punto de entrada visible del supuesto gusano ni hay un rastro del avance de ese gusano dentro del plátano”. Además, de haber sido así, “la galería de entrada dejaría un rastro necrosado u oxidado, y tampoco lo hay”. Un agujero de entrada también “produciría directamente la pudrición del plátano, es decir, no llegaría a comercializarse porque no llegaría ni a desarrollarse”.

Para Domínguez, no puede ser un gusano porque “no tiene movilidad alguna”, apuntando que “parece una fibra, un hilo o una cuerda”. Añade también que “no hay ninguna plaga mínimamente parecida que afecte al plátano” y que las existentes, como la de la oruga de la polilla, que “afecta pero solo a la cáscara”, no entran en el plátano porque lo inutilizan.

A España no han llegado 500 toneladas de plátanos procedentes de Somalia ni contienen un gusano llamado Helicobacter. Somalia no exporta este producto a España y la Helicobacter es una bacteria, no un gusano. No se han detectado plagas de gusanos en los plátanos, y datos y expertos confirman que este mensaje es un bulo.