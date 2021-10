Partiendo de un hecho real, el refugio que algunos nazis encontraron en la Costa Blanca hasta bien entrada la transición, el cineasta Óscar Aibar (El bosque, El Gran Vázquez) ha dirigido El sustituto, un thriller ambientado en los años 80 que protagoniza Ricardo Gómez (Cuéntame, Los últimos de Filipinas), Vicky Luengo (Antidisturbios) y Pere Ponce (Atolladero, Amo tu cama rica). La película llegará a las pantallas el 29 de octubre y RTVE.es estrena el tráiler en exclusiva. Además, la película clausurará el 22 de octubre la Mostra de València- Cinema del Mediterrani.

El sustituto está ambientada en 1982. Un joven policía curtido en los barrios más duros de Madrid acepta un destino en un pueblo de mar con la esperanza de curar a su hija y de paso ganar algo de tranquilidad. Una vez allí se ve envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir. Las pesquisas le llevarán hasta un hotel playero donde una comunidad de ancianos nazis, reclamados por muchos países por crímenes contra la humanidad, vive un retiro paradisiaco y feliz. El reparto lo completan Joaquín Climent, Susi Sánchez, Pol López, Nuria Herrero, Frank Feys, Hans-Peter Depper y Bruna Cusí.

Óscar Aibar dando instrucciones a Ricardo Gómez durante el rodaje (Foto: © Laia Lluch)

Óscar Aibar confiesa cómo se le ocurrió la idea para la película: "Hace años una foto me llamó la atención desde la pared de un restaurante playero. En la imagen podían distinguirse algunos hombres sentados alegremente a una mesa, vestidos con uniformes alemanes de la segunda guerra mundial. La imagen había sido tomada en aquel mismo sitio no hacía más de veinte años. Inicié entonces una investigación que me llevó a descubrir cientos de detalles sobre los nazis refugiados en la Costa Blanca, una próspera comunidad que vivió un plácido retiro en nuestro país hasta bien entrada la transición. Esta es la increíble historia que hay detrás de El sustituto".

Rodada en Denia y diferentes localidades de la comunidad valenciana, El sustituto es una producción de Tornasol, Voramar Films, Isaba Producciones Cinematográficas AIE (España) en coproducción con Entre Chien et Loup (Bélgica), que cuenta con la participación de RTVE y À punt Media, con la colaboración de Amazon Prime Video y el apoyo de ICAA y del IVC de la Generalitat Valenciana.