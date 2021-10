La posibilidad de que Madrid se postule como candidata para organizar los Juegos Olímpicos de 2036 ha dado pie a un choque de versiones en el Gobierno del Ayuntamiento, pues la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), insiste en que ya se trabaja en el proyecto, mientras el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha dejado claro que la decisión no está tomada.

El debate se abrió el martes por la noche tras una entrevista en la Cadena SER en la que Villacís afirmó que Madrid "va a aspirar a organizar unos Juegos Olímpicos" y, cuando le preguntaron si el objetivo es 2036 -la fecha olímpica más próxima sin sede adjudicada-, respondió afirmativamente.

Minutos después, desde la Alcaldía se desmintió "que Madrid esté en estos momentos aspirando a presentarse a los Juegos Olímpicos de 2036".

No obstante, Villacís acudió luego al programa deportivo nocturno de la Cadena SER, 'El Larguero', donde reafirmó las intenciones de orquestar una nueva candidatura olímpica y declaró: "Yo no creo que (Almeida) vaya a decir que no, no creo que el alcalde le vaya a negar unos Juegos Olímpicos a la ciudad".

Villacís: "Trabajamos desde el primer día que empezamos a gobernar" Esta mañana, Villacís ha abundado: "Yo ayer en la entrevista no iba con la intención de anunciarlo, pero si me preguntan, yo lo que no hago es mentir (...) sí, sí que tenemos ese proyecto de presentarlo, empezamos a trabajar el primer día que empezamos a gobernar y nunca lo hemos escondido". "Es verdad, igual ahí está el matiz, no lo sé, que todavía no se ha presentado la candidatura porque no se ha abierto el plazo (...) se puede abrir de aquí a un año o se puede abrir en 2028", ha continuado la vicealcaldesa, quien alega que "hay que trabajar desde ya" para traer los Juegos Olímpicos y ha insistido en que en la concejalía de Deportes, que gestiona Cs, se ha "avanzado bastante" en ese sentido. Villacís ha contradicho así por segunda vez en menos de veinticuatro horas la versión del alcalde, quien ha dejado claro este miércoles por la mañana que, si bien no descarta una candidatura para 2036, "no se ha tomado esa decisión" por parte del Gobierno municipal.

Almeida: "No se puede anunciar una candidatura sin que el resto lo sepa" Almeida ha reprochado que "no se puede anunciar una candidatura sin que el resto de grupos municipales lo sepa, sin que se haya contactado con el Gobierno de España, o sin que se haya contactado con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, o siquiera que hubiera un acuerdo con el Comité Olímpico Español (COE)". Luego ha concedido que "podría presentarse una candidatura para 2036" y que "se está trabajando en testar cuáles son las posibilidades", pero ha reiterado que por ahora "no se ha tomado esa decisión" y que "si los madrileños perciben que no hay esa unidad en el equipo de Gobierno, es muy difícil lanzar esa candidatura". Aunque el alcalde coincide con la vicealcaldesa en que "Madrid merece ser sede de unos Juegos Olímpicos", la decisión "formal" de concurrir como candidata requiere "un enorme consenso político y social", y no puede "generar falsas expectativas o crear otra decepción a los madrileños después de las tres candidaturas fallidas" para 2012, 2016 y 2020. Por último, le ha recordado a Villacís que, aunque efectivamente sea Cs quien gestione el área delegada de Deportes, hay otras concejalías del PP como la de Obras o la de Hacienda que jugarían un papel clave en una hipotética candidatura y a las que "no ha habido consulta alguna".