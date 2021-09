¿Qué cambia con el nuevo 'Madrid Central' de Almeida?

Madrid Central se convertirá en Distrito Centro cuando se publique la modificación de la ordenanza de movilidad sostenible aprobada este lunes en el pleno del Ayuntamiento, y a partir de entonces habrá dos meses de preaviso antes de poner sanciones a los coches que no puedan entrar en la zona, que respeta el perímetro de la anterior figura.

Tras la publicación de la norma, prevista para los primeros días de la próxima semana, se enviará a los vecinos y comerciantes de la zona una carta informativa sobre la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) Distrito Centro, que tendrá prácticamente las mismas restricciones que Madrid Central.

Como ocurría en la zona de bajas emisiones de Manuela Carmena anulada por la Justicia, los vehículos Cero Emisiones podrán circular y estacionar en zona SER sin restricción horaria; los vehículos con etiqueta ECO podrán entrar y estacionar en la zona SER en horario regulado un máximo de dos horas, y los vehículos C o B podrán acceder solo para aparcar en un parking público, garaje privado o reserva de estacionamiento no dotacional.

Los coches sin distintivo ambiental, los A, no pueden entrar salvo contados supuestos, como estar empadronado en la zona o ir a dejar o recoger a alumnos desde educación infantil hasta educación secundaria que estudien dentro de Distrito Centro.

Los sistemas de cámaras tendrán una fase de preaviso de dos meses antes de empezar a multar (la sanción se mantiene en 90 euros), por lo que los infractores recibirán una carta informativa pero sin sanción, salvo que sean parados por los agentes de movilidad y la Policía Municipal, que sí podrán sancionar por los accesos desde el momento de la entrada en vigor de la ordenanza.

En este sentido, habrá controles aleatorios de acceso, pero la intención del Ayuntamiento es no sancionar en estos dos meses de preaviso, aunque existe la posibilidad.

El sistema de autorizaciones para residentes se mantiene, y al estar ya en el sistema, en principio no tendrían que enviar sus matrículas.

Otras modificaciones: zona de baja emisiones en Plaza Elíptica

- Junto a Distrito Centro se crea una segunda ZBEDEP, Plaza Elíptica, a cuyo entorno no podrán acceder los vehículos A (sin distintivo ambiental) de los no residentes y los de distribución urbana de mercancías sin distintivo ambiental y de más de 3.500 kilos de peso. Esta zona echará a andar a los tres meses de la publicación de la ordenanza y contará con un período de preaviso de dos meses durante el cual las cámaras registrarán a los infractores pero no se les enviarán las multas, que empezarán a remitirse en febrero.

- Desde el 1 de enero de 2022, los vehículos sin distintivo ambiental de no residentes en Madrid no podrán circular en el interior de la M-30. El Ayuntamiento estima en 40.000 los vehículos que dejarán de circular en dicho área gracias a esta medida. También en este caso habrá una fase de preaviso de dos meses.

- Desde el 1 de enero de 2023 no podrán hacerlo tampoco en la propia M-30.

- Desde el 1 de enero de 2024 quedará prohibido su acceso y circulación por todo el término municipal.

- Desde el 1 de enero de 2025, la prohibición se extenderá también a los vehículos A de residentes en Madrid.

- Tanto el Ayuntamiento como sus empresas contratistas deberán utilizar exclusivamente vehículos Cero y Eco, salvo cuando no sea viable por la naturaleza de los trabajos a realizar.