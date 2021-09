El final del verano implica tradicionalmente la vuelta al ‘cole’ o a la oficina, que este año, para algunos, seguirán marcadas por el teletrabajo. La necesidad de conciliar la vida laboral y familiar o la búsqueda de un mayor bienestar personal hacen que los trabajadores sigan optando por esta modalidad de prestación de servicios de cara a septiembre, una elección que en ocasiones colisiona con las dificultades organizativas o económicas de las empresas, ya de por sí en una situación complicada tras el golpe asestado por la pandemia.

Precisamente hace año y medio, en pleno confinamiento, hubo 3 millones de personas trabajando desde sus casas. Entonces, la medida se implementó con el objetivo de salvaguardar la salud de los trabajadores. Doce meses después, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), la cifra se ha desinflado hasta los 1,85 millones -un 38 % respecto a entonces- y continúa en caída libre a medida que avanza la vacunación. En algunos casos, la fórmula de vuelta a la oficina se negocia entre el trabajador y el empresario, mientras que en otras es una decisión unilateral por parte de la compañía, denuncian desde Comisiones Obreras (CC.OO.).

“En algunos lugares, la vuelta se ha negociado y ha tenido como resultado fórmulas flexibles donde los trabajadores realizan parte de la jornada laboral de forma presencial y otra desde las oficinas. Sin embargo, en otros, la vuelta ha sido de forma directa y autoritaria, sin contar con la opinión de los trabajadores, sobre todo en aquellos lugares donde no existe representación sindical”, asegura a RTVE.es el responsable de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo del sindicato, Carlos Gutiérrez.

Una realidad que ha vivido muy de cerca Yolanda, de 26 años, y Asun, de 52 años. Ambas trabajan en una gestoría de administración de fincas en Madrid que ha decidido retomar la presencialidad total en septiembre. La primera, con un contrato temporal, ha acogido la decisión con optimismo, porque necesita “recuperar la normalidad” que se fue con la pandemia; la segunda, que lleva trabajando prácticamente toda su vida en la empresa, ha encajado la noticia con “resignación” después de “haber descubierto unos beneficios y una calidad de vida” que antes desconocía.

“Muchas empresas son reacias a implantar esta modalidad, pero otras han descubierto que el teletrabajo es una manera de ahorrar costes y de que el mismo trabajo se lleve de la misma manera y productividad, dando además flexibilidad al trabajador”, afirma la abogada, quien también añade que, en ese caso, “sí que sería de aplicación la normativa, pero tiene que haber un acuerdo entre las partes: no puede ser ni impuesto por le trabajador ni por el empresario”.

Las pymes, las más afectadas

Sin embargo, hay otras compañías que sencillamente no pueden afrontar dichos gastos. Es el caso de muchas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de nuestro país, que abarcan el 99,8 % del tejido productivo de España: hay que tomar 1.000 empresas para encontrar dos que no sean pymes. Lo cierto es que su viabilidad financiera no pasa por su mejor momento tras el golpe de la pandemia, que tras su llegada ha provocado el cierre de cerca de 100.000 empresas, según los datos de la Seguridad Social.

Por ello, desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) consideran que la situación de una gran empresa “no es extrapolable” a la de una pyme o micropyme - de menos de 10 trabajadores y que facturan menos de 2 millones de euros-. En su caso, apunta a RTVE.es el secretario general de la organización, Luis Aribayos, se encuentran en “un momento de adaptación, el cual irá evolucionando según lo haga la transformación digital de las pymes y de las capacidades digitales de las personas que las forman”.

Porque, según destaca, hay grandes compañías que llevan 25 años invirtiendo “cantidades ingentes” en cómo desarrollar la cultura corporativa de su entidad para poder hacerlo digital “y aun así le está costando mucho llevarlo a cabo”. “Pues imaginemos una tienda de trajes”, recalca, para después afirmar que “sí se llevará a cabo” porque “el teletrabajo ha venido para quedarse”, pero ahora “vamos a ver un periodo de adaptación”, insiste.

Aribayos recuerda, además, que antes de la crisis de la COVID-19, solo el 14 % de las pymes españolas había iniciado un plan de digitalización. “Evidentemente esas cifras han mejorado, pero nos dice cuál era su grado de digitalización y, en este caso, está íntimamente relacionado: no existe trabajo a distancia si los procesos internos no están adaptados para ello”, puntualiza.