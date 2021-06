'En camino', un viaje físico y espiritual por el Camino de Santiago

El Camino de Santiago sigue siendo una de las rutas más populares, concurridas y celebradas de todo el mundo. Más que un viaje, una experiencia que cambia la vida de todo aquel que la afronta. Lo sabe muy bien el guionista de cómic Paco Hernández (Lleida, 1977), que fue uno de esos peregrinos y que ahora, junto al dibujante José Ángel Ares (Bilbao, 1979), nos invita a viajar hasta Santiago en compañía de dos jóvenes en el cómic En camino (La Cúpula).

Un fantástico viaje que -según Paco-, es tanto exterior como interior: "La idea era las dos cosas. Contar qué puede llegar a representar el Camino para aquellos y aquellas que no lo han realizado, por el motivo que sea, y también que quienes han dejado su huella en él se reconozcan de una forma u otra. Algo, la verdad, bastante complicado, porque cada camino es y se vive de manera diferente".

"Por otro lado -añade el guionista-, hay tanto un viaje interior y exterior, el Camino de Santiago no es solo los lugares que podemos visitar, las montañas que podemos subir o los ríos que podemos cruzar, también es una pausa en lo que nos rodea y de esta forma quizá podamos ver de forma más clara quienes somos realmente".

Página de 'En camino'

Paco recorrió el Camino de Santiago en 2001 y quedó encantado: "No tengo duda en calificarla como una de las mejores experiencias de mi vida. En aquella época, debido a la muerte de mi padre y otros motivos relacionados tuve que empezar a valerme por mi mismo y el Camino me sirvió para ratificar de lo que era capaz si usaba la cabeza, y por qué no también el corazón, con cuidado".

"En el cómic, como experiencia personal lo hay todo -añade el guionista-. Los personajes encarnan a gente a la que conocí, vivencias que presencié y momentos de los que fui testigo: sorpresa, risas, lágrimas, calma, etc. Todo eso y más. Justamente la próxima semana iré en persona a regalar el comic a una de esas personas, que no tiene ni idea de que este tebeo existe y parte de su historia y la de su mujer han quedado reflejadas en ellos".

En este segundo recorrido (esta vez en viñetas) por el Camino de Santiago Paco tiene un gran compañero de viaje: el estupendo dibujante José Ángel Ares (Rosa y Javier, El rey de la carretera). Aunque José Ángel nos confiesa que "Yo no lo he recorrido, aunque sé la carga especial que conlleva, sobre todo desde que vivo en Santiago. Y el guion de Paco no ha hecho más que confirmármelo. Estas experiencias siempre son bienvenidas, pero hay que encontrar ese empujón que te lleve a ellas y podría surgir en cualquier momento, así que quién sabe. Lo que sí veo es la emoción de los peregrinos al llegar a la Catedral porque paso por ahí casi todos los días y es algo muy bonito, y es algo que me preocupé especialmente en reflejar en la última viñeta del cómic".

Página de 'En camino'

Emma y Abby, dos chicas que recorrerán juntas el camino Emma, una joven dibujante de cómics que acaba de dejar a su pareja, es la protagonista de la historia. "Ante todo -nos comenta Paco-, Emma es una persona normal y corriente que, al igual que todo el mundo, tiene unas inquietudes y unos sueños que le gustaría cumplir. Sin embargo, algo se interpone entre ella y sus sueños. Lo que ocurre es que Emma es una luchadora y lo va a demostrar". En cuanto a Abby, José Ángel la describe de esta forma: "Abby es un poco bruta y tiene sus capas, hay que saber llegar a ella y la amistad que se genera entre ella y Emma es muy catártica. Lleva mucha vida encima, de la que provoca dolor en silencio. Emma será su apoyo más importante". Destacar también ese fantástico reparto de secundarios para los que Paco nos confesaba que se inspiró en la gente real que se encontró en el Camino: Las personas a las que se encuentra son un reflejo de todo lo bueno que te vas a llevar haciendo el Camino, y lo digo claramente como una afirmación porque es… inevitable. Cientos de miles de personas al año lo corroboran: familia, amistad, amor, empatía, compasión, compañerismo… son un ejemplo de que podemos ser mejores si nos lo proponemos, a veces es cuestión de simples gestos". Página de 'En camino'

El cómic sigue el 'Camino Francés' Preguntamos a Paco qué ruta siguen nuestras jóvenes protagonistas: "Hemos trazado el denominado Camino Francés, en primer lugar porque es la más conocida y transitada y también porque es la que conocí y sobre la que tengo más experiencia. Además, tardas más de un mes en realizarla caminando, tiempo suficiente para que los personajes pudieran evolucionar". En cuanto a los lugares más emocionantes de ese camino, Paco nos confiesa: "En primer lugar el inicio, sea donde sea, se convierten en un lugar y un día mágicos. Decir que es emocionante es quedarse corto. Hay expectación y muchos nervios. Y es curioso porque sabes que vas a caminar y caminar, subir y bajar montañas y de hecho quizá es lo que menos te preocupa. Después el final, la llegada a Santiago es… indescriptible, no tengo palabras y no las tenía para el cómic, de ahí que termine de una forma muy personal. El resto, son todos y cada uno de los rincones que no te esperas, al girar una ladera, al sentarte con los habitantes de un puedo deseosos de hacerte preguntas, o un inesperado rebaño de ovejas". Página de 'En camino'

Dibujando el Camino José ángel Ares nos comenta por qué ha querido recorrer este camino con sus viñetas: "Principalmente que la escribiese Paco. Ya trabajamos juntos en Rosa y Javier, así como en relatos cortos, y conozco perfectamente lo que se preocupa Paco en dotar de personalidad a los personajes y en construir una historia que les dé sentido. Los guiones de Paco siempre dan sensación de plenitud, sean del tipo que sean. Lo especial de esta ocasión fue que el personaje de Emma es dibujante y el objetivo final es Santiago, así que fue un dicho y hecho cuando me propuso el proyecto". Destacar la genialidad con la que José Ángel retrata los sitios por los que pasan las protagonistas, dándonos la impresión de que nosotros también recorremos su mismo camino. Algo para lo que ha sido fundamental la documentación. "Lo hice a base de documentación que me daba Paco de su propia experiencia como peregrino, así como de la gente que conoce que ha hecho el Camino. Le tenía accesible siempre que me hacía falta y aunque acabé el dibujo en tiempo de pandemia y encierro, la masificación de referencias gráficas en la que vivimos hoy en día a través de las redes ayuda a encontrar casi cualquier cosa. Luego hay cierta interpretación por mi parte para adaptarlo a la narrativa, al ritmo de lectura y a mi propia necesidad de dibujo, y sigo aprendiendo cada día, así que todo va evolucionando". 01h 01 min ¡Qué de cómics! - "En camino", la historia de España en viñetas y Planeta cómics - Escuchar ahora



Sobre su estilo de dibujo, José Ángel nos comenta: "Venía de hacer un dibujo y color más loco en El Rey de la Carretera junto a Josep Busquet, pero fue fácil el paso a una historia de un tono tan diferente como En camino. Lógicamente había que tener más cuidado con los detalles, pero al final cualquier historia que se dibuje depende principalmente de los personajes. Da igual que dibujes una catedral o un bosque, todo tu esfuerzo debe ir al personaje porque es a quien tienes que creerte. Si el protagonista te da igual, por muy bien que dibujes una fachada no va a ser una buena historia". En cuanto al color: "La opción del color vino por parte de La Cúpula, al ver que sería económicamente viable y le aportaría ese plus de atractivo visual que necesita al ser una historia para todos los públicos, y sobre todo con un marco tan universal como el Camino. Además fue la clave para diferenciar los flashbacks sin temor a provocar confusión. Un acierto por parte de la editorial, que nos ha guiado de principio a fin para que quede un cómic de una edición envidiable". Página de 'En camino'