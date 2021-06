La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha insistido este martes en La Hora de La 1 de TVE en defender una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, tras la concesión de los indultos a los líderes independentistas del 'procés', y ha vuelto a señalar al PP como el partido al que "corresponde" presentarla porque, según ha señalado, "a Sánchez le refuerza cuando lo hace Vox".

"Lo lógico es que la presente el principal partido de la oposición que va a tener más apoyos y no va a reforzar tanto a Sánchez", ha señalado la líder de Cs después de que su partido ya avanzara la semana pasada su intención de respaldar una moción de censura contra Sánchez si la presenta el PP.

Arrimadas ha insistido en que es al partido de Pablo Casado al que corresponde presentar la iniciativa y ha recordado la moción de censura que Vox presentó contra Sánchez el pasado septiembre: "Espero que el PP no haga que pasemos por lo que pasamos el año pasado, pensamos que una moción cuando la presenta solo Vox lo que hace es que Sánchez esté contento".

Plantea que el Gobierno "deje de considerar a Cataluña como separatismo"

Precisamente, en relación con los indultos, después de que el Tribunal Supremo haya rechazado la suspensión cautelarísima de la medida de gracia, Arrimadas ha dicho que "el siguiente paso son las cautelares, pero incluso no aceptándolas, el proceso puede seguir" y que "lo importante" es que están "luchando con todas las herramientas" para que no se produzca "esta locura y barbaridad, que es indultar a señores que han cometido delitos gravísimos".

Arrimadas ha dicho que lo que su partido plantea para Cataluña es que el Gobierno "deje de considerarla como separatismo y que solo interpele a él, que se respeten las sentencias y las leyes y haya presencia del Estado para que garanticen los dereho de los ciudadanos, y que en Cataluña empecemos a hablar de los que nos une".

Al ser preguntada por la situación del partido en la Comunidad de Madrid, donde se quedó sin representación tras la moción de censura fracasada en Murcia y por si considera que fueron "ingenuos" al no haber tenido en cuenta la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso convocara elecciones, Arrimadas ha insistido en que si no presentaron una moción de censura en Madrid es porque "no quisieron hacerlo", no porque "no se les hubiera pasado por la cabeza" esa posibilidad.