El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que España exigirá una PCR negativa o vacuna completa a todos los ciudadanos que vengan del Reino Unido a nuestro país. La medida comenzará a aplicarse dentro de 72 horas.

Sánchez ha justificado la medida en el hecho de que los datos que llegan del Reino Unido son preocupantes porque tienen unos contagios "muy por encima de los 150 casos por 100.000 habitantes en 14 días". Por eso, ha dicho Sánchez, España tenía que tomar "alguna precaución adicional respecto a la llegada de turistas británicos".

En este sentido, ha dicho en la Cadena Ser que hay que tomar la decisión de aplicar medidas adicionales en nuestro país y ha precisado que lo anuncia para que los turoperadores lo tengan en cuenta para avisar a sus clientes.

Sobre los macrobrotes registrados en las islas Baleares en viajes de estudios ha mostrado su preocupación: "Me preocupan, el perfil de contagios es gente joven asintomática no vacunada que no necesita hospitalización".