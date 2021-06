El 13 de enero de 2006 seis ladrones entraron armados en la sucursal del Banco Río de la localidad bonaerense de Acassuso. 300 policías rodearon la oficina y los asaltantes tomaron 23 rehenes. Tras varias horas de negociación, los agentes asaltaron el banco y encontraron a los rehenes (que no habían sufrido ningún daño) y las armas empleadas en el robo (que ni siquiera eran de verdad). Pero no había ni rastro de los ladrones ni de los 19 millones de dólares que habían desaparecido, como por arte de magia, de 147 cajas de seguridad. Sin duda fue El robo del siglo.

Así se conoce a ese robo en Argentina y así se titula la película que se estrena este 2 de julio en España tras arrasar en la taquilla de ese país. Una trepidante y divertida cinta dirigida por Ariel Winograd (Mamá se fue de viaje, Sin hijos) y protagonizada por grandes actores argentinos entre los que destacan sus dos protagonistas, Diego Peretti (Los simuladores, Re loca) y Guillermo Francella (El Clan, el secreto de sus ojos). Hemos hablado con los tres.

“Lo que más me gustaba de la historia es que fue un golpe que todos vimos en vivo y en directo en la televisión –asegura Ariel-. Fue el último robo analógico en la historia de Argentina y ha quedado grabado en la memoria del país. Además, siempre fue una historia muy cinematográfica y para cualquier director sería un proyecto muy emocionante”.

Por eso, 15 años después, este golpe se sigue recordando: “No se los recuerda como a Robin Hoods –afirma Ariel-, porque no tenían ninguna intención de repartir el dinero entre los pobres. Pero a pesar de que fue un hecho nada agradable, un robo con toma de rehenes, lo que había pasado con los bancos en aquella época y el buen trato que dieron a los rehenes, incluso celebraron el cumpleaños de una abuelita, hace que se los admire por lo bien que lo hicieron, pero ni muchos menos se los considera héroes nacionales”.

“En la película -asegura el actor- el personaje no es un ladrón profesional sino una persona ecléctica , que intenta unir ese eclecticismo en una ideología, un espíritu o un estilo de vida; ya sean las artes marciales o su obsesión por la pintura. A lo que agrega la brillante manera de idear como robar ese banco en esa esquina. Es una persona muy inteligente y con un gran poder de gestión, porque para poder realizar ese golpe de la forma en que lo hicieron se necesitaba un plan muy inteligente. Un plan absolutamente genial que incluía algo teatral, una puesta en escena… es decir que tenía varias vertientes. No se trataba solo de entrar con un ‘fierro’, amenazar a la gente y sacar la plata por la puerta… fue un plan realmente brillante y con el que la sociedad empatizó ”.

Guillermo Francella es ‘el hombre del traje gris’

Guillermo Francella describe a su personaje, ‘el hombre del traje gris’ (Luis Mario Vitette Sellanes), que fue el encargado de negociar/engañar a la policía mientras sus compañeros desvalijaban las cajas, como: “un encantador de serpientes. Tuve la oportunidad de hablar por teléfono con él, porque está extraditado en Uruguay y no puede regresar a Argentina. Es un personaje muy singular, muy histriónico, muy carismático, que genera una empatía inmediata cuando conversas con él. Incluso me ofreció el traje gris que usó en el atraco, pero los de vestuario ya me habían confeccionado el mío y le dije que no hacía falta”.

“Me ha encantado representar a alguien de la vida real –continúa Guillermo-. Ya me había pasado otra vez con un personaje realmente execrable, como fue el padre de El Clan (Pablo Trapero, 2015), que también era una historia verídica. Pero Luis Mario me proporcionó el placer añadido de que fue alguien empático y que, aunque cometió un delito, lo hizo sin violencia y con una gran originalidad, como el brillante ladrón que era. Para mí ha sido una experiencia muy interesante como actor, he explorado cosas diferentes y llenas de adrenalina. Es uno de esos momentos de mi carrera en los que me he sentido muy a gusto con lo que estaba haciendo”.

La película tiene el ritmo de una producción de Hollywood, pero un humor muy argentino, como nos comenta Guillermo: “El robo fue en Argentina y los ladrones tuvieron esa actitud muy argentina de cierta desfachatez. Fue el verdadero robo del siglo gracias a la originalidad de la logística, que nos asombró en su momento. Hay que meterse en la cabeza de Fernando para entender cómo, simplemente viendo que había una alcantarilla al lado de un banco, se le ocurrió la idea de este robo, que parecía un robo express, pero en realidad era un robo de bóveda… fue todo muy inteligente y se realizó a la perfección. Pero con el histrionismo particular de los argentinos, un humor que muchos llevamos en la piel. Me divirtió mucho poder participar en esta recreación de ese robo”.