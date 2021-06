Este 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ . Casi todos nos las damos de modernos y decimos que la gente puede amar a quién quiera sin importar su sexo ni orientación sexual. Pero en el fondo sabemos que todavía tenemos muchos prejuicios y que nos queda mucho por avanzar (individualmente y como sociedad). Por eso os recomendamos el cómic Us (Astiberri), en el que la dibujante Sara Soler (Barbastro,1992) narra la transición de género de su novia y el descubrimiento de su propia bisexualidad.

Un cómic valiente, necesario y muy divertido, que Sara comenzó como un fanzine en 2019 (por el que ha ganado el Premio del Salón del Cómic de Barcelona 2021 en dicha categoría) y que ahora Astiberri publica en un precioso tomo que debería figurar en todas las bibliotecas de los institutos.

El éxito del cómic no nos puede hacer olvidar que la forma en la que Sara y su novia se sinceran en el cómic no tuvo que ser nada fácil. Por eso preguntamos a la dibujante por qué decidieron contar esta historia de cambios: "Para dar visibilidad a estas realidades. Vi que había mucha desinformación entre la gente y que esto acababa tomando forma de actitudes tránsfobas y homofobas. Empieza a tocar darse cuenta de que las personas del colectivo LGTBIQ+ somos igual que cualquiera de fuera del colectivo".

Pero enfrentarnos a la educación que nos han inculcado desde pequeños tampoco es fácil, como confiesa Sara: "Enfrentarse a lo que te han estado repitiendo durante más de dos décadas todas las figuras de autoridad de tu alrededor (padres, profesores, médicos…) Es una tarea titánica . No sé si diría que cuesta cambiar el chip. Lo que cuesta es darse cuenta de que necesitas cambiarlo. En el momento en el que te das cuenta de que eres trans, o bi o demisexual (o lo que sea cada uno) algo en tu cabeza hace “Ding!” Y de repente hay muchas cosas que tienen sentido, es como si toda tu vida hubieras estado mirando una pieza de un puzzle y de repente vieras la imagen entera . Si hubiera más representación de todas estas realidades en los medios otro gallo cantaría, así que sí, ojalá que Us llegue a los institutos" .

El cómic comienza con la confesión de la novia de Sara, con quien llevaba 7 años conviviendo, de que no es un hombre sino una mujer, algo a lo que ambas tuvieron que enfrentarse juntas. "A ver, resumiendo mucho, fueron momentos de miedo e incertidumbre -confiesa Sara-. Si no conoces esas realidades te parece que tu vida se va a trastocar entera, pero no es así. Cuando te das cuenta de que quieres a una persona por todo lo que es y no por unos genitales, todo fluye . Estamos como siempre, solo que ahora nos dejamos la ropa la una a la otra".

Aunque la situación a la que se enfrentan Diana y Sara no tenga nada de divertida, la dibujante consigue que el cómic si lo sea. "En mi vida la verdad es que disfruto mucho del humor, es algo que en casa siempre está presente, así que querer contar nuestra historia usando el humor fue algo natural. Luego me di cuenta de que era una herramienta preciosa para rebajar el drama en algunos sitios y potenciarlo en otros , es lo que tienen los contrastes. Como en la vida real, hace que todo sea más llevadero, humaniza a los personajes y hace más fácil empatizar".

"Ojalá Us pueda ayudar a las personas"

El fanzine (premiado en Barcelona) y la novela gráfica han sido muy bien recibidos, algo que a Sara le ha pillado por sorpresa: "La verdad es que no me esperaba esto para nada. Hice un fanzine con la única intención de contar una cosa que nos había pasado. La primera tirada fue de solo 50 ejemplares porque no esperaba que se fueran a vender en un fin de semana (lo que duraba la feria a la que los llevé). Pero se agotaron antes de cerrar el primer día y la gente seguía viniendo a buscar el fanzine. Hubo más ediciones y premios y al final me pudo el gusanillo de contar la historia bien. Así, el fanzine se convirtió en una novela gráfica de 144 páginas y tapa dura".

Preguntamos a Sara si cree que la sociedad está madurando en este sentido de aceptar a todas las personas independientemente de su sexualidad: "No te sabría decir si han mejorado mucho desde que empecé con Us, yo ahora estoy “metida en el ajo” y estoy al tanto de la actualidad porque me interesa, pero hay mucha gente a la que esto no le toca y por tanto no se interesa. Esto es el privilegio de pertenecer a un grupo al que no discriminan, que muchas veces te da igual lo que les pase a los demás mientras a ti no te afecte. Salir del armario nos ha hecho ganar empatía a raudales, no solo con las personas LGTBIQ+, sino con todas las minorías".

"Ojalá Us pueda ayudar a las personas en general, no solo a las que están en nuestra situación -añade Sara-. He recibido unos cuantos mensajes de gente de todo tipo que ha leído el cómic y una de las cosas que más gracia me hace es cuando alguien Cis hetero me dice “me has petado la cabeza, no sabía nada de esto”. ¡Bienvenido a la realidad! Ja, ja, ja...".