Héctor Cabrera: "Si este año no me hubiese lesionado, estaríamos luchando por superar los 70 metros con facilidad"

Entre los atletas españoles que optan a medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio, figura Héctor Cabrera (Oliva, 1994). Después de superar una grave lesión y si el físico le respeta, el valenciano entra en muchas quinielas para subir al podio en lanzamiento de jabalina. Participó en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, fue campeón de Europa en 2018 y récord del mundo en F12 en 2019. Además, ha terminado la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, imparte charlas y conferencias y, por si fuera poco, acaba de publicar un libro junto al periodista David Blay y la ilustradora Mamen Marcén (Un extraordinario don, Editorial Sargantana). En él cuenta la historia de un niño llamado Héctor al que le diagnostican el Síndrome de Stargardt a los 9 años pero que sigue adelante con sus sueños como, por ejemplo, conseguir una medalla en los Juegos.

P - ¿Cómo definirías tu momento actual, sobre todo después de la plata obtenida en el el Campeonato de España de Atletismo en Sevilla hace unos días?

R - Diría que no estoy al 100%, pero aún no estamos en la recta final (hacia Tokio) y espero que en este tiempo cambien muchas cosas.

P - ¿Como cuáles?

R - Sobre todo, que mi estado físico y técnico mejore mucho más. He pasado un año muy difícil con las lesiones y, poco a poco, se va viendo en los entrenamientos que voy mejorando, pero aún estamos un poco lejos para ser competitivos.

P - ¿Te marcas alguna distancia como objetivo a corto o medio plazo? Esos 70 metros… ¿son una utopía? R - No es ninguna utopía. Si este año no me hubiese lesionado, estaríamos luchando por la barrera de los 70 metros con muchísima facilidad . Pero las circunstancias son las que son y, en este momento, no me pongo ninguna distancia como objetivo. Simplemente quiero llegar a Tokio en las mejores condiciones, disfrutar y a ver qué sale. Lo importante en la jabalina es estar fino técnicamente.

P - ¿Y psicológicamente? ¿Cómo te afectó? R - Hay que saber sufrir. Es una recuperación muy larga y costosa y tienes que confiar en mucha gente : fisios, médicos, nutricionistas, psicólogos... Tienes que crear una pequeña familia de recuperación que te lleven por el buen camino. No ha sido fácil, pero quiero sacar la parte positiva de todo. He aprovechado estos meses para descansar mentalmente. No en vano, llevábamos sin parar prácticamente ni un solo mes desde 2014.

P - La rotura de ligamentos en julio de 2020, ¿te hizo temer en algún momento por la participación en los Juegos? R - Sí, claro, pero por el simple hecho de que no conocía la gravedad de esta lesión . Todo el mundo me decía que era una lesión muy complicada, que tendría que pasar por quirófano cuanto antes porque los meses de recuperación eran muy largos. Siempre he sido una persona muy tranquila, bastante serena, pero llegué a pensar que no podría acudir a los Juegos de Tokio en condiciones .

Una vida de lucha como ejemplo

P - ¿Por qué decides escribir un libro y cómo ha sido el proceso?

R - No surgió de repente. Hace años que nos planteábamos algo así, como una idea alocada, junto a David Blay y otros amigos. Mucha gente me decía que podría servir de ayuda o ejemplo a otras personas, pero nunca lo había tenido claro. Sin embargo, justo antes de la cuarentena, el periodista David Blay vino conmigo a una charla en un colegio, me escuchó hablar y comprendió muchas de mis circunstancias. Él es padre y entendió lo difícil que había sido todo para mis padres y para mí. Entonces, al salir de la charla, me empujó a ello, a contarlo. Yo sabía exactamente lo que quería decir en el libro, pero también necesitaba a alguien que me diera el empujón. Al final, tenemos muchas cosas en la cabeza y no podemos sacar tiempo para todo. Él ofreció su ayuda, nos sentamos un fin de semana, plasmamos las ideas que tenía y finalmente ha quedado un libro extraordinario. Es el primer libro ilustrado de un deportista paralímpico en toda España. Espero que motive a más personas a escribir sobre sus vidas e historias y que sirvan como ejemplo.

P - ¿Te pesa ser ejemplo para otras personas?

R - No lo veo como ningún tipo de presión. Al final, yo también tengo ejemplos en otras personas y al revés también será así. Me alegra porque siempre intento dar la mejor versión de mí e intento que la gente dé la suya. Me siento halagado si soy un ejemplo.

P - Pese a la deficiencia visual, has conseguido acabar una carrera. ¿Qué dificultades te has encontrado?

R - No es nada fácil sacarse una carrera, pero teniendo una discapacidad visual se complica un poco más. En mi caso, tengo la suerte de haber aprendido durante años la necesidad de memorizar, de recordar y de atender en clase y eso me ha facilitado el estudio. Además, estudié una carrera en la que, día a día, fui aprendiendo (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte), lo que hizo más sencillo terminarla. Hubo algún momento crítico o con asignaturas más difíciles, como en todas las carreras, pero siguió gustándome como el primer día. Disfruté, aprendí y este año ya estoy en el Master de Profesorado de Secundaria, acabándolo ya, y con el objetivo de ser uno de los docentes que enseñen los valores y las experiencias del mundo paralímpico.

P - ¿Te imaginas a ti mismo así, dentro de un tiempo, al otro lado de la clase?

R - Siempre me ha gustado la docencia, los profesores han sido referentes para mí y no me importaría serlo para otras personas, que conciban el mundo paralímpico no como un ámbito de personas con discapacidad sino como un mundo de personas con muchas capacidades.