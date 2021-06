'La Isla', un cómic que fluye con la belleza y la melancolía de las olas del mar

La ilustradora y dibujante de cómics Mayte Alvarado (Badajoz, 1978) debuta en la novela gráfica con la sorprendente La Isla (Reservoir Books), un cómic que fluye con la belleza y la melancolía de las olas del mar para narrarnos la historia de los habitantes de una pequeña isla que vive bajo a la amenaza de una antigua leyenda.

Una obra en la que el mar y el agua son los protagonistas, como nos cuenta Mayte: “El texto lo trabajé después, cuando ya tenía las páginas acabadas y escaneadas. Pero sí tenía la frase inicial: “Lo que al mar se le ha robado al mar le será devuelto”, que también se repite al final. Esa era la idea básica de lo que representa el mar en la historia de los personajes, que es el mar como fuente de vida pero también de lo contrario; el mar como el principio y el fin de todo”.

De ahí viene la estructura circular que tiene el cómic: “Si -asegura Mayte-, en parte por esa idea tan primaria, pero también por la historia de ellos, la de esa comunidad que para sobrevivir decide sacrificar a uno y como eso se va repitiendo”.

“Para mí –asegura Mayte-, el centro de la historia es el vínculo entre los dos jóvenes que llegan a un mismo lugar , y no me refiero a la isla ni a un sitio geográfico, sino a un lugar dentro de ellos mismos. Por circunstancias diferentes, pero que están relacionadas. Y en ese lugar se encontrarán al perro, que les aguarda en ese sitio un poco oscuro. Ese perro es, en parte, el espíritu de la isla, y en parte la manifestación de los personajes”.

La película El hombre de paja ( Pietro Germi , 1958) es una de las influencias del cómic. “La idea de la comunidad y el sacrificio se me ocurrió viendo esa historia, aunque luego cambió mucho. Pero también me influyó la novela El rumor del oleaje, de Yukio Mishima , por su capacidad sensorial, porque cuando la lees sientes el mar, el sol… que se convierten en personajes . Eso es lo que quería conseguir un poco con este cómic”.

“Quiero seguir haciendo cómics”

Mayte Alvarado ha publicado el cuento ilustrado Miss Marjorie (2013) y los cómics E-19 (2015), Descalzos: los doce apóstoles de México (2017), El lago (2018) y, en colaboración con Borja González, el díptico Jardín/Una caja vacía (2019). También ha participado en los libros ilustrados La casa de Bernarda Alba (2017) y Escrito al margen: anecdotario indiscreto de la vida literaria (2019). Pero esta es su primera novela gráfica.

“Confieso que me daba un poco de miedo –asegura-. He tardado dos años en acabarla, porque tampoco podía trabajar de forma continuada y porque soy un poco inconstante en general. Y estar dos años centrada en una obra me parecía muy difícil. Pero al final ha sido una experiencia muy bonita y he estado mucho más a gusto de lo que pensaba”.

En cuanto a sus proyectos, Mayte asegura: “Ahora mismo quiero seguir con el cómic. Tengo una costa para niños avanzada y me gustaría hacer otra novela gráfica. Tengo algunas ideas, pero la cosa está complicada. Cuando termine la promoción de La Isla y recupere la tranquilidad intentaré decidir lo que hago. Aunque ya te digo que me cuesta mucho decidirme para hacer una historia larga porque tienes vas a estar mucho tiempo con ella y quieres que tenga realmente sentido hacerlo, por lo menos para ti”.