La Federación Murciana de Halterofilia brilla gracias a Clara Sánchez

Hace unos días tuvo lugar el Campeonato de España de Halterofilia en el Polideportivo Municipal de Molins de Rei (Barcelona). La competición se divide en categoría masculina y femenina y por pesos corporales. Desde la Federación de Halterofilia de la Región de Murcia, después de un proceso de selección, sólo tres participantes pudieron pasar el corte para competir. Era la primera vez que la Fereración Murciana competía a nivel nacional con otra federaciones. Fueron dos chicas y un chico. Jaime Nonell compitió en la categoría de 96 kilos, Carmen Gallardo en 49 kilos y Clara Sánchez en 71 kilos. Jaime y Carmen entraron entre los diez primeros de su categoría. Pero la que dio la sorpresa fue Clara, subiéndose al podio en dos tiempos y total olímpico. Dos de las tres medallas a las que aspiraba.

Practica la halterofilia desde hace sólo año y medio

La murciana consiguió levantar una barra de 82 kilos en arrancada y 98 kilos en dos tiempos. En arrancada quedó cuarta y en dos tiempos, tercera. La suma de los dos pesos le otorgó la medalla de bronce del total olímpico. Todo un logro para esta chica tímida de sonrisa eterna. Es asidua al crossfit desde hace unos años, pero practica la halterofilia desde hace sólo un año y medio. Incluido un año de pandemia que se le cruzó por el camino. Gracias a su constancia y a su entrenador, Álvaro Ocaña, que le entrena de forma online y presencial, ha conseguido ir superándose poco a poco.

“Me concentré en hacer lo que hago siempre y salió bien“

Cuando se presentó a la competición "sabía que tenía buenos resultados y que podía hacer algo" nos confiesa, "pero no te lo crees del todo y hay que tener en cuenta que vas a una competición. Es muy importante luego expresarlo allí". Nos comenta que iba muy nerviosa, porque no tenía ninguna experiencia, "era mi primera vez, con muchas cámaras delante, chicas que competían a nivel internacional... asusta, la verdad. Pero me concentré en hacer lo que hago siempre y salió bien".