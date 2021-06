La compañía estadounidense Blue Origin ha anunciado este sábado el cierre de su subasta para ocupar uno de los cuatro asientos de su primer viaje tripulado al espacio, con una puja ganadora de 28 millones de dólares que se donarán a una fundación de la empresa.

El ganador de la subasta, cuyo nombre se hará público en las próximas semanas, compitió contra casi 7.600 personas de 159 países para obtener una de las plazas en el vuelo en el que también estará el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su hermano, Mark.

La subasta comenzó hace más de un mes en la página web de la compañía y concluyó este sábado con una fase final, que partió de una base de 4,8 millones de dólares, pero superó enseguida los 20 millones y se cerró en apenas siete minutos.

“The auction for the very first seat on #NewShepard has concluded with a winning bid of $28 million. The winning bid amount will be donated to Blue Origin’s foundation, @ClubforFuture. Full replay of the auction webcast: https://t.co/5Vc8IvWxJR pic.twitter.com/IlGbgOFmhx“