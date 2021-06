La Guardia Civil han intervenido en la acampada que el movimiento hippy internacional 'Familia Arcoíris' está celebrando en valle del Portilla, en la sierra riojana, y ha levantado 76 actas de sanción por distintas infracciones, aunque no ha sido desalojado.

Decenas de agentes se han personado en el campamento a pie, dado que es el único modo de acceso a este recóndito paraje de los montes riojanos. Alrededor de lo que denominan "el fuego sagrado" se han llegado a reunir 200 personas, entre ellas varios niños.

Cerca de 70 integrantes del moviento hippie evitaron la sanción al abandonar el lugar durante los requerimientos de los agentes, mientras que los controles del Instituto Armado han impedido que otro medio centenar de personas se sumen a los ya acampados.

Pese a que han sido denunciados, los participantes no han sido desalojados, ya que el el propietario de las tierras de momento no quiere echarles. La 'Familia Arcoíris' nació en los años 79 en pleno movimiento hippie en los Estados Unidos, practican el nudismo, el amor libre y la no violencia y levantarán el campamento en cuanto termine el actual ciclo lunar el próximo lunes.

Aviso a los servicios sociales

Debido a la presencia de menores de edad sin escoralizar y en precarias condiciones de salubridad e higiene, la Guardia Civil ha dado aviso a los servicios sociales para su intervención.

Entre las infracciones por las que se ha levantado acta se encuentran acampar sin permiso, circular campo a través, estacionar vehículos fuera de camino sobre cubierta vegetal, alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación o incumplir las normas anticovid.

La intervención del Instituto Armado se ha llevado a cabo tras un seguimiento exhaustivo con el que comprobaron cómo viven o cómo hacen fuego en pleno monte en un dispositivo y para el que incluso fue movilizado un helicóptero.

En el opertativo también han participado Unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana, del Servicio de Protección de la Naturaleza, Servicio Cinológico con perros especialistas en la detección de sustancias estupefacientes y el Equipo de Rescate e Intervención en Montaña, así como Agentes Forestales del Gobierno de La Rioja.