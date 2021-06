El líder de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha asegurado que el líder de la formación, Oriol Junqueras, “lleva diciendo lo mismo mucho tiempo”, apostando igual que ERC "por la vía de la política, el diálogo y el entendimiento”. En este sentido, Rufián ha defendido que “ni se puede imponer la República contra el 50% de la población ni se puede imponer la autonomía contra el otro 50%", parafraseando así a su excompañero de partido en la Cámara Alta Joan Tardá.

Rufián ha respondido en La Hora de la 1 de TVE preguntado por la carta de Junqueras, principal condenado por el ‘procés’, publicada el lunes en el diario Ara, en la que renuncia a la vía unilateral y apoya por primera vez y de forma expresa que se concedan los indultos a los presos soberanistas.

El diputado de ERC ha destacado que "el cambio" en la postura de Junqueras es "poco". "Todo el mundo tiene que entender lo que supone pasar el día en una celda, con entrevistas continuadas, con distintos estados de ánimo... Pero ERC y Oriol hace mucho que apuestan por la vía de la política, del entendimiento y del diálogo", ha aseverado.

Ha argumentado que, tras el referéndum del 1-O, el partido hizo "una reflexión" que no implicaba "renunciar" a la consulta, "pero que decía que la confrontación sin cimientos solo comporta frustración y que había que explorar la vía de la política y del diálogo". En este sentido, ha afirmado que Junqueras es "un abanderado". Por ello, ha considerado que "quizá la única noticia" que surge tras esa carta es que el líder de ERC "ha verbalizado por escrito cosas que llevamos diciendo hace tiempo y que ha comportado varias victorias electorales".

Preguntado sobre la reacción de Junts, socios de Govern de ERC en Cataluña, que pidió este lunes no renunciar "a ninguna vía" para conseguir la independencia y recordó que el 1-O fue "unilateral", Rufián ha dicho que se la "esperaba", pero ha defendido que "cada uno se expresa distinto" y que el "discurso" de ERC ha sido siempre "muy claro".

"Joan Tardá dijo ya hace dos años que ni se puede proclamar la República contra el 50% de la población ni se puede imponer la autonomía contra el otro 50%", ha añadido. Por ello, ha apostado por la "política" y el "diálogo": "El resto es magia, burbujas y Twitter, y Twitter pierde elecciones".

Respecto a la mesa de diálogo, ha rechazado poner plazos a ciertos objetivos porque "dar fechas es comprar soga ". Y ha destacado que lo "importante" de la "foto" de la mesa es "a nivel pedagógico": "No pasa nada por que la gente hable. No hablamos porque somos lo mismo, hablamos porque somos lo contrario".

Posteriormente, ha sido preguntado sobre si Esquerra renuncia definitivamente a la unilateralidad . Para Rufián, esa pregunta lleva "detrás" un "deja de ser quien eres y de defender lo que defiendes". "Nosotros no le pedimos a nadie" eso, ha asegurado. Y ha defendido que "lo unilateral" durante el otoño de 2017 "fue el hecho de meter a gente en la cárcel o de pegar en los colegios".

"Hay mucha gente que nos vota y que votaría que no en un referéndum. Reivindico que haya gente dentro del proyecto republicano que diga que votaría 'no' . Ante todo, somos demócratas y hay que ir sumando gente porque, si no, te haces pequeño", ha incidido.

Aún así, ha asegurado que el Gobierno "está obligado a estabilizar y normalizar" la situación en Cataluña y ha dicho que Sánchez "no puede irse de La Moncloa" sin hacerlo. Respecto a los indultos, ha dicho que no rechazan "ninguna vía para paliar el dolor" pese a que su apuesta es la amnistía, pero ha destacado que en muchos aspectos "al PSOE se le obliga hacer".

"Nosotros iremos con una propuesta muy clara que es la amnistía y la autodeterminación, pero estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta", ha defendido , y ha destacado que "lo bueno" es que se hablará de "política" y no de "jueces, ni policía ni amenazas", algo que "ha costado mucho".

La CUP insta a establecer las bases de un referéndum

La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha asegurado este martes que "obviamente" su partido sigue viendo a Esquerra Republicana (ERC) como un "socio fiable", pero le ha preguntado por qué sigue confiando todavía en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostará por la amnistía y por poner urnas. A su juicio, Sánchez no está en esa línea y deberá ser ERC la que "construya las condiciones para que en Cataluña se haga un referéndum y se frene la represión".

Vehí ha revelado que la CUP ha respondido a Junqueras con otra carta en la que, entre otros asuntos, vienen a recalcar que los indultos pueden mejorar la situación política de los presos del 'procés' y apaciguar su dolor, pero no son la solución política colectiva que, a su juicio, sólo pasa por la amnistía y la autodeterminación. "Una cosa es la solución antirrepresiva para bajar el conflicto y otra es la solución al conflicto, y Sánchez no puede pretender que indultando a los presos del procés se acabe el conflicto" porque, según ha dicho, "esa tesis no va a bajar el suflé".

También ha cuestionado la fotografía que se hicieron el presidente catalán, Pere Aragonés, y Sánchez en el acto de entrega de la condecoración a Javier Godó, conde de Godó, editor de 'La Vanguardia', en el 250 aniversario de Foment del Treball, pero en este caso por hacérsela en 'casa' de quienes remaron "a favor de que Cataluña no pudiera decidir el 1-O" y quienes "sólo van con los fuertes y en contra de las libertades" del pueblo catalán.

20.39 min Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Junts: "No diremos que no al camino unilateral porque el Estado español lo ha practicado mucho" - Escuchar ahora

Por otra parte, el portavoz del PdeCat en el Senado, Josep Lluis Cleries, ha defendido en RNE que su partido siempre ha apostado por el diálogo y la negociación sin renunciar a nada y que esa va a seguir siendo su postura. “Nosotros no diremos que no al camino unilateral porque el estado español lo ha practicado mucho. No renunciamos a la vía unilateral, aunque estamos por el diálogo y la negociación”.