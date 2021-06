El alcoholismo cada vez está más presente entre los jóvenes

Tres hombres y una mujer han contado a RTVE cómo llegaron a ser alcohólicos, una adicción que cada vez se detecta en edades más tempranas sin visos de que esta situación vaya a mejorar. Según una encuesta del Ministerio de Sanidad, en España el 65,6% de la población a partir de 15 años ya ha bebido alcohol alguna vez.



“Mi hijo me tenía miedo, mi esposa decía que me iba a poner en la calle” porque “lo primero que hice fue destrozar la familia. Esa es una de las cosas que tiene el alcoholismo, que destrozamos a las familias, no a nosotros”, cuenta uno de los miembros de Alcohólicos Anónimos de Murcia, quien, como todos los demás, ha mantenido su anonimato.

Otro de sus compañeros ha relatado que tras intentar recuperarse una primera vez volvió a caer en el alcoholismo cuando estalló la crisis de 2008 y entonces esa recaída fue peor. “Estar esperando a que abrieran las gasolineras a las 7 de la mañana para poder comprar cerveza. Mi forma de beber no era de manera lúdica, yo era bebedor de botellitas pequeñas para llevarlas en los bolsillos”. “He estado tres veces en la unidad de desintoxicación del hospital Reina Sofía. Sé lo que es pasarlas canutas”.