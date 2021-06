Diez años con el físico de una embarazada de 9 meses

Susana dió a luz en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza hace diez años, pero debido a problemas durante el parto, su abdomen quedó deformado como si estuviera embarazada de nueve meses. Esta mujer de Zaragoza nos cuenta su odisea para conseguir una una intervención quirúrgica para reparar su lesión en La Hora De La 1.



Ocho años en lista de espera

Todo ocurrió el 8 de abril del 2011. Dos años después del alumbramiento la lesión, Susana fue incluida en lista de espera y aún no ha sido atendida: “He puesto muchísimas reclamaciones pero siempre me dicen lo mismo, que hay muchas operaciones y que hay gente que está peor que yo con prioridad más alta, como enfermos de cáncer o accidentes de tráfico”, afirma Susana. Esta situación le ha hecho sufrir episodios de ansiedad que se han prolongado durante los últimos años: “Estoy siempre con pastillas para la ansiedad, todo el día nerviosa…”

La lesión de estos últimos diez años sin tratar ha hecho que su problema se agrave, afectando a todos las las facetas de su vida. Susana afirma que le ha trastocado laboral y personalmente, “no puedo ni atarme los cordones a veces”. Preguntada por el retraso en su operación, la aragonesa alega que los médicos piensan que tiene un problema estético. “Los médicos deben creer que tengo un poco de barriga y que me la quiero quitar, pero no es así”, dice Susana. Preguntada sobre el tema, la afectada ha declarado que “hay médicos en la medicina privada que ven que la lesión es tan grave debido al tiempo que llevo así que no se atreven a operarme”, debido a la dificultad que conllevaría la operación.

El caso se encuentra en manos del abogado Ricardo Agóiz y del defensor del Paciente de Zaragoza, que reclaman al Gobierno de Aragón una indemnización de 116.957 euros a razón de 31,61 por cada día, según la valoración del baremo de tráfico y que se irá aumentando hasta el día en que sea operada.