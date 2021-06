Cuidado con las dietas exprés tras un año de excesos por la pandemia: "El gran milagro es la constancia"

Hemos dormido menos, comido peor y hecho menos deporte. Con la pandemia todos los malos hábitos han llegado de golpe y ahora con el verano a la vuelta de la esquina, llegan las prisas por vernos bien. Sin embargo, las expertas piden prudencia a la hora de querer mejorar nuestra vida en tiempo exprés. Alertan de que los atajos no existen y los milagros aún menos. En ‘La Hora de La 1’ hablamos de los riesgos para la salud (y el bolsillo) que provocan las dietas que prometen cosas que no pueden cumplir.

Los productos de cercanía y el deporte duraron poco

En los momentos del primer confinamiento, recluidos en casa, sin apenas opciones, fueron muchos los que se animaron a cocinar. También a comprar en tiendas de proximidad como las del barrio o a hacer deporte en casa. ¿El problema? Que no han sido constantes. Así lo refleja la encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en la que el 21% de los encuestados confiesa que han empeorado su alimentación y sus hábitos de sueño y casi la mitad han modificado a peor sus hábitos de deporte.

OCU

Aseguran las expertas que ahora no deben llegar las prisas y que "el gran milagro es la constancia". Raquel ha explicado en TVE que ella tardó en comprenderlo, pero, finalmente, lo ha hecho. Antes, había probado todo tipo de dietas y productos milagro para quitarse los kilos de más que arrastra desde su primer embarazo: "Lo he intentado de todas las maneras, con todos los productos que te ofrecen en las publicidades, batidos, saciantes... He hecho 20.000 dietas: de la alcachofa, de proteínas que excluye por completo los carbohidratos…".

“Esa limitación de alimentos lleva siempre a la mal nutrición“

Los expertos denuncian que estas dietas que se hacen sin supervisión y tienen graves consecuencias para la salud. Es la opinión de Clotilde Vázquez, la Jefa de endocrinología de la Fundación Jiménez Días (Madrid): "En general, esa limitación de alimentos lleva siempre a la mal nutrición y la mal nutrición cada vez la vemos en gente con sobrepeso". Para su homóloga en el Hospital madrileño de La Paz, Carmen Gómez Candela, existe un riesgo adicional porque puede generar una falta de elementos esenciales en nuestro organismo. "Se generan carencias en vitaminas y en minerales y eso repercute sobre el pelo, sobre las uñas, sobre las características de la piel sobre el sistema inmunológico, sobre nuestro propio sistema de defensas entonces es algo que específicamente ahora no nos podemos permitir", aclara Gómez.

Cristina también se ha gastado una auténtica fortuna en productos adelgazantes. "Todo lo que salía nuevo lo probaba: batidos, sobres que sustituían la comida, barritas, snacks, ampollas, drenantes. Te puedes gastar lo que quieras porque eres tú la que pones el límite", explica resignada mientras concluye diciendo que le han llegado a recetar fármacos para combatir enfermedades que ella no padece (depresión, epilepsia, hepatitis) con el objetivo de frenar su apetito. Tanto es así que, confiesa, acabó tomando uno similar a la anfetamina. Y admite que esa fue "su mayor locura" para bajar peso. "Me hablaron de un doctor que estaba en Córdoba que te mandaba las pastillas por correo, valían también un dineral, me las tomé y claro que perdí peso, era anfetamina pura, pero a qué precio me pregunto yo", recuerda.