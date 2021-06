La cooperativa navarra Valle de Odieta pretende instalar en Noviercas, un pequeño pueblo soriano de poco más de 150 habitantes, la mayor explotación de vacas lecheras (más de 23.500) de Europa, y la tercera del mundo, según datos de Greenpeace. Sus promotores aseguran que impulsará el empleo en la provincia más despoblada de España y que reducirá la importación de leche. Sus detractores que degradará irreversiblemente el medio ambiente, supondrá el maltrato de vacas y terneros y eliminará muchas granjas tradicionales. No lo quieren ni para un pueblecito de la provincia más despoblada de España ni para ningún sitio, pero consideran que se plantea allí porque puede haber menos respuesta por la cantidad de gente y por la falta de alternativas.

Montse García, vecina de Noviercas y opuesta a la hipervaquería, dice que no sabe "cuál es esa tecnología tan puntera que saca el agua, según el director del proyecto, libre de nitratos, de fósforo y de todo. Sólo le ha faltado decir que van a poner una planta embotelladora. Yo no me lo creo, porque si así fuera ¿por qué no la están utilizando en Caparroso?". Diego Fernández Lobera, de Hacendera , es tajante "en Europa, en cuanto a la administración o la normativa, no cabe un proyecto como éste. De hecho, en Francia acaban de cerrar la mayor instalación que tenían con simplemente 850 vacas".

Para reducir el impacto en el medio ambiente y para aprovechar mejor el agua, la dirección de la empresa asegura que va a instalar un sistema novedoso , planta de biodigestión, que ya ha funcionado en California, Israel, Holanda y Alemania, países los europeos en los que no hay instalaciones de este tamaño. Dice el director del proyecto, José Jiménez, que esa planta permitirá el tratamiento de todos los purines y residuos de la granja .Con la materia orgánica descompuesta “se produce metano, que serviría para el funcionamiento de la granja, que sería autosuficiente energéticamente y aún exportaría dos megavatios. Las aguas, tras el proceso, estarían libres de cualquier contaminante, con las condiciones de vertido a cauce. Las utilizaríamos para regadío."

Otra de las grandes cuestiones a debate sobre el proyecto de Noviercas es la de las condiciones de vida de los animales . El diputado provincial de Agricultura y alcalde popular de Hinojosa del Campo, Raúl Lozano , dice que "la empresa es la primera interesada en que las vacas estén bien. Una vaca si no está bien, no produce. Entonces tú tienes que tener a la vaca en su mejor estado para que te de su máximo rendimiento". Y para ese “bienestar”, el proyecto habla de un régimen estabulado "pero en libertad sobre cubículos. Con una alimentación sana, equilibrada y homogénea” dice José Jiménez-.” Tres veces al día se hará una aspiración de los purines, una limpieza y una reposición de la cama del animal".

Cuestión de modelos. El futuro de Soria

Vista del pueblo de Noviercas, en Soria

Muchas de las personas entrevistadas para este reportaje de RTVE se preguntan, ¿Por qué un proyecto así precisamente en Soria?. Estamos hablando de una provincia de 10.000 kilómetros cuadrados en la que viven 87.000 personas. La menor densidad de población en España, una de las menores en Europa. No llega a los 9 habitantes por kilómetro cuadrado cuando en Madrid, por ejemplo, se superan los 840.

22.05 min Reportajes RNE - ¿Un cambio del modelo ganadero? - Escuchar ahora

Iria Costela, técnica de COAG y autora de un detallado estudio sobre el proyecto de macrovaquería, recuerda la tesis recogida en un libro de un referente en los estudios sobre la despoblación, Luis del Romero Renau. “Cuando tú, sobre todo a partir de políticas públicas, favoreces el que haya territorios sin nada, solamente así puedes introducir actividades que son dañinas para la vida de las personas y del planeta porque no hay nadie que proteste, y quien queda se queda ante la dicotomía de o esto o la nada". Este es un debate, remarca Costela, sobre el modelo de ganadería y más aún de la sociedad y del mundo que queremos. La presidenta de la Asociación Hacendera, Miriam Tello, dice que aquí "se van a dar muchísimas subvenciones a esta macrovaquería porque es grande y gracias eso se va a hacer. Si no, no lo harían. En Francia pasa justo lo contrario. Penalizan cuantas más vacas hay y al pequeño le ayudan más."

El alcalde socialista de Soria y vicepresidente del organismo que agrupa municipios y provincias de Europa, Carlos Martínez, que dice apostar por un futuro sostenible para la provincia "no es el modelo que a nosotros nos gusta, el de la sostenibilidad y la vinculación de la gente al territorio. Pero también es verdad que no podemos ser juguete de diferentes conflictos de intereses. También el interés económico. Quien quiera utilizar nuestro territorio bajo la excusa medioambiental para intentar impedir el desarrollo de una iniciativa empresarial, nosotros no vamos a estar a favor de ello". Raúl Lozano, diputado provincial de Agricultura, PP, enmarca que "lo que pasa es que mucha gente de fuera quiere encontrar su provincia cuando viene igual que la dejaron y tenemos derecho a progresar, a seguir adelante, a vivir, siempre respetando el entorno, pero tiene que haber variaciones, nosotros, el hombre, siempre variamos donde estamos".

El debate sobre la hipervaquería es una de esas cuestiones que ha llegado a las conversaciones privadas de la gente en la la provincia. Un empresario confesaba: “Yo ya no se qué pensar. Al principio me parecía bien, porque algo tenemos que hacer. Pero luego, vas conociendo datos y nos entran dudas”.

‘Soria Ya’ es la plataforma de referencia en las movilizaciones para que la provincia tenga futuro. Uno de sus portavoces, Carlos Vallejo quiere que "las empresas que vengan a Soria generen empleos de calidad y que fijen población. No que contaminen el medio ambiente y se carguen la provincia y lo que generen es que la gente se tenga que ir. Así que, sin entrar a fondo en el proyecto, no parece que sea el más idóneo".