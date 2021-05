Nueve centros de mayores gestionados por el ayuntamiento de Murcia empiezan a recuperar su actividad de antes de la pandemia. Desde hace unos días, una de las actividades con mayor aceptación en estos centros, la gerontogimnasia, ha vuelto a ponerse en marcha. Se trata de hacer deporte adaptado a personas con edad avanzada. Eso sí, siempre al aire libre y en grupos de máximo nueve personas. De hecho, en Guadalupe, ante la demanda, han tenido que hacer varias clases en horarios distintos.

Hacer deporte y socializar

Los usuarios deben llevar ropa cómoda, zapatillas y mascarilla durante toda la sesión. "Nos damos una buena paliza, ¿sabes? pero muy bien. Los primeros días nos está costando volver a hacer deporte. Ayer estaba que no me podía mover. Pero bueno, voy a seguir" nos cuenta una de las aguerridas gimnastas. Sudar la camiseta, sin embargo, no impide charlar y reírse mientras mueven sus músculos. Y precisamente eso era lo que más echaban de menos las usuarias. "Aunque nos veíamos todas, porque somos del pueblo, no es lo mismo" o "aunque guardemos las distancias, poder vernos juntas era ya una necesidad" eran los comentarios más repetidos.