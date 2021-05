El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha subrayado que la reacción de la Unión Europea está "a la altura de la gravedad de los acontecimientos" y ha indicado que "ha habido una firmeza total de los jefes de Estado de Gobierno". "No vamos a tolerar que se juegue a la ruleta rusa con la vida de civiles inocentes", ha señalado Michel. "Lo que pasó ayer es absolutamente inaceptable", ha añadido.

Por su parte, la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha pedido la "inmediata liberación" de Pratasevich y Sapega y ha recalcado que "las autoridades de Bielorrusia son totalmente responsables de su salud".

“#EUCO leaders acted forcefully in response to the outrageous actions of the Belarus regime.



We are closing our airspace to planes from Belarus & call on EU airlines not to fly over the country.



Further economic sanctions will be presented soon.

