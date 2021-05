Un hogar leyenda. Una casa cuya puerta no se cierra. Sus alfombras están cubiertas de ropa y calzado. Sus muebles sirven de estanterías con todo lo que una persona puede llegar a necesitar. Garrafas de agua y cartones con comida que cubren paredes y suelos. Entramos en la casa de Sabah, una empresaria ceutí que está rodeada de menores no acompañados que estos días se encuentran deambulando por las calles de Ceuta.

Cuando llegamos los chavales están aplaudiendo porque por fin se han duchado, se han cambiado la ropa, han comido unas lentejas y ahora los van a llevar a uno de los centros habilitados en la ciudad autónoma para menores no acompañados.

Hay un furgón de la Cruz Roja que los va a trasladar a una de las naves donde residen los cientos de menores que cruzaron la frontera a nado esta semana en la mayor entrada de migrantes a las costas españolas que se recuerda. Los que se encuentran en casa de Sabah, en torno a una veintena de niños, llevaban desde el lunes o el martes viviendo en la calle. Ella les ha convencido de que dejen de esconderse y se entreguen a las autoridades.

"No os van a devolver salvo que vuestras familias os reclamen", les dice para tranquilizarles. Ellos la abrazan, se aferran a ella, mientras les reparte zumos y agua. Los jóvenes tienen entre 15 y 17 años y son casi todos de Tetuán, donde aseguran que la crisis económica desatada por el coronavirus no les permite tener acceso a necesidades básicas.

"La casa de mi padre siempre ha sido un lugar de acogida"

“Esta es la casa de mi padre. Siempre ha sido un lugar de acogida”, nos explica Sabah, sin parar de moverse, mientras coloca estantes y atiende a todo el mundo. “Cuando vi que habían llegado tantas personas, hicimos 28 kilos de macarrones para repartir en todo el barrio. Había mucha gente en la calle”, dice, recordando los primeros días de esta crisis fronteriza. “Lo que más me dolía era la situación de los niños, no tanto su malestar físico o el hambre, sino que muchos no sabían a dónde ir”, añade.

Sabah es española. Nació en Ceuta y es hija de españoles. Tiene cuatro hijos y es empresaria. Tiene sus propios almacenes de ropa que importa desde Turquía. Sus amigas la ayudan a atender a tantos niños. En cada rincón de la casa vemos a una de ellas haciendo alguna tarea. No solo mujeres también hay hombres. Vecinos y amigos del barrio se han reunido en torno al carisma de Sabah para intentar facilitar las cosas: “Yo no sé que va a pasar con muchos de ellos, pero podemos aliviar sus circunstancias”, afirma.

Sabah es una ceutí que ha acogido en su casa a decenas de menores no acompañados. Brais Lorenzo

“Ayer hice arroz con pimientos y guisantes”, dice su amiga Aisha. Cada día se rompe la cabeza para preparar un menú. Otro chico reparte bocatas. Nabila dobla camisetas. Una vecina llega con una bolsa enorme de ropa y calzado: “Sacad los zapatos, es lo primero que vuela”, les pide la anfitriona. Perdieron ropa y calzado en el mar. Calcula que estos días ha atendido a unas 400 personas. “Tengo hijos. Si algún día mis hijos se encontraran en esta situación me gustaría que les ayudaran”, dice otra vecina.

Nabila y Aisha reparten ropa entre quienes han perdido sus prendas en la travesía hasta Ceuta. Brais Lorenzo

Sabah asegura que nunca había visto a tanta gente en la calle, sobre todo menores, que no quieren quedarse en la calle pero temen ser devueltos y tienen pánico a la policía.

“Yo cuando llegué casi me ahogo, una mujer que no sabía nadar se agarró a mí y casi nos ahogamos los dos”, describe con gestos Ismail. Tiene 17 años y denuncia que la policía en su país no es amable. “Cuando nos saltábamos el toque de queda nos perseguían y a veces nos pegaban”, relata. Por eso, dice, prefiere estar en la calle y se esconde de la policía también en España.

Baghi también tiene 17 años. Le interrumpe para añadir que llevan noches escondidos en una montaña. “Encontramos a una persona que nos dio la dirección de esta casa en una hoja y preguntando vinimos juntos hasta aquí”, asegura. “Vi que la frontera estaba abierta por Facebook y le pedí 5 euros a mi madre y le dije que iba a intentar venir”, explica. “Nuestro padre no está con nosotros y mi madre no trabaja”, dice.