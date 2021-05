Con las negociaciones estancadas entre ERC y Junts para formar gobierno en Cataluña, que este miércoles han vuelto a reunirse para intentar acercar posturas y frenar una repetición electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sugerido a los republicanos durante la sesión de control al Gobierno que, llegados a este punto, "se podría pensar en un gobierno de izquierdas liderado por quien ganó las elecciones, el PSC".

Una reflexión que ha hecho Sánchez en su respuesta al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al que le ha manifestado su deseo de que pueda haber cuanto antes un gobierno en la Generalitat y retomar ese diálogo pendiente. "Este Ejecutivo va a cumplir con su hoja de ruta de reencuentro entre la sociedad catalana y la sociedad catalana y la española", ha subrayado el presidente, al tiempo que mostrado su intención de entenderse pese a las diferencias que tienen en cuanto a cómo resolver la cuestión catalana.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo se ha encontrado una dura réplica por parte del portavoz de ERC: "Yo no creo en ustedes. No creo en su voluntad, creo en su necesidad", ha sentenciado Rufián, señalando que a Sánchez "le encantaría" que en el Congreso "hubiera 15 o 20 diputados de Cs" para "poder pactar con ellos y no con las fuerzas independentistas", pero los votantes 'naranjas', ha ironizado, "no caben en el autobús que acompañó a Edmundo Bal al debate de Telemadrid".

Tras la intervención de Rufián, Sánchez se ha preguntado si estamos en precampaña en Cataluña: "Espero que no", ha recalcado, para después sugerir al líder republicano que, teniendo en cuenta el cruce de reproches entre las fuerzas independentistas, tras 87 días de negociaciones infructuosas para formar Govern, "se podría pensar en un gobierno de izquierdas liderado por quien ganó las elecciones, el PSC".

En este sentido, Rufián ha advertido al presidente que en las elecciones madrileñas "ganó la izquierda a su izquierda" y espera que tome nota porque lo que no haga ahora, ha asegurado, "no lo va a hacer con un gobierno del pp y Vox". "Pregúntele a Zapatero", ha aseverado.

Illa insta a ERC a "levantar el cordón sanitario contra el PSC" Lo cierto es que el Gobierno empieza a pensar que las elecciones se repetirán en Cataluña. Fuentes del Ejecutivo a TVE creen que el desacuerdo entre ERC y Junts podría ser insalvable. En la línea de Sánchez, el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha instado a los republicanos a "levantar el cordón sanitario que firmaron contra el PSC" y permitir que se articule un Govern de izquierdas liderado por los socialistas. "No sale la vía independentista porque está fracasada, dejen al menos que se pueda articular un Govern de izquierdas", ha clamado Illa en rueda de prensa en Mataró (Barcelona), en la que ha reiterado que los socialistas no facilitarán un Govern sin su partido: "No vamos a articular un Govern de izquierdas sin la formación que ganó las elecciones, que es el PSC. Me parece de cajón, de sentido común", ha dicho sobre si podrían apoyar un ejecutivo de ERC para evitar repetir las elecciones. Además, ha garantizado Cataluña no va a seguir bloqueada mucho más tiempo, según él: "Cataluña tiene que salir a la ofensiva liderando un modelo de España diversa, plural y creativa que quiere avanzar. Esto es lo que quiere Cataluña y es lo que acabará teniendo, y los socialistas y yo en particular vamos a trabajar en esta dirección".