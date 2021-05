Galicia comeza unha nova vacinación masiva fronte á covid

Na área sanitaria de Santiago e Barbanza hai hoxe citadas 9.300 persoas para vacinarse. Delas, 7.300 fano na Cidade da Cultura, no monte Gaiás. Habilitáronse 33 postos de vacinación, atendidos por 84 enfermeiras, en horario de mañá e tarde.

Asegura que a xornada está transcorrendo “moi tranquila” e que a área sanitaria compostelá superará hoxe as duascentas mil doses administradas .

“Ampliamos postos porque están chegando moitas máis vacinas e estase citando moito máis. Hoxe estreamos quince postos novos de enfermería, antes só tiñamos 18. O máximo que citáramos ata agora eran 5.500 persoas diarias e hoxe temos 7.300 , tendemos a subir”, di Paula Boga , a coordinadora do dispostivo despregado na Cidade da Cultura.

Alta participación

Consuelo Castro admite que viña “un pouco asustada” pero foille ben, “nin me enterei da picada”. Outro matrimonio de sesaxenarios do Val do Dubra asegura que tiñan “moitas ganas de que nos chamaran” e que se senten “máis protexidos despois de poñer a vacina”, aínda que recoñecen que a de AstraZeneca “nos dá un pouco de medo”.

Nas últimas vacinacións masivas na área sanitaria presentáronse o 98 por cento dos convocados.

Para acceder ao recinto é imprescindible amosar o código QR no que aparece a citación. As forzas de seguridade colaboran con Protección Civil para evitar aglomeracións nesta vacinación masiva. “Está moi ben organizado, moi áxil, chegamos e entramos”, destaca un grupo de convocados.