Puchol II: "La gent que ara ve al trinquet coneix la pilota perquè l'han donada a escola, i això fa moltíssim"

P - Com comences en el món de la pilota? Imaginem que per ascendència familiar...

R - Així és. Vinc d’una família de pilotaris amb molta tradició: el meu avi va ser un dels fundadors del club de pilota de Vinalesa i mon pare s’ha dedicat molts anys a la pilota professional. L’afició me ve d’això. Vaig començar a jugar als 9 anys i vaig apuntar-me al club del poble. Vaig anar evolucionant per les diferents categories, fins arribar a la pilota professional.

P - Quina modalitat practicaves al començament?

R - La pilota té moltes modalitats i segons la zona o el territori se’n juga una o un altra. Jo sóc de Vinalesa, a l’Horta Nord, i ahí es practica la galotxa i el frontó. Aleshores vaig començar jugant a eixes dos modalitats. Tan bon punt agarres un nivell, et dediques exclusivament a jugar a escala i corda, que és la modalitat reina, i la que hui en dia, junt amb el raspall, es practica professionalment.

P - Tenies temps per a altres esports amb els amics?

R - Primer jugava a futbol, abans que a pilota, amb el grup d’amics. Però paral·lelament tenia un altre grup de coneguts que jugaven a pilota. Així que anava alternant els grups i els esports fins que va arribar una edat en què era difícil compaginar-ho, i vaig dedicar-me exclusivament a la pilota.

P - En quin moment t’adones que vols dedicar-te professionalment a l’esport autòcton? És una evolució o hi ha un punt d’inflexió?

R - És un procés. Quan eres menut i jugues a pilota, encara que destaques, plantejar-te la professionalitat és molt complex. Però va arribar un moment en què vaig adquirir bon nivell, comencí a entrenar i a competir amb el grup de tecnificació que muntava la Federació, on estaven els xiquets que més destacaven dels pobles de la contornada. En eixa època vaig fer-me a la idea que podria ser professional, que m’agradava molt este món, i que volia dedicar-me i donar-ho tot per la pilota.

P - Tenies ídols?

R - Sempre he tingut de referent mon pare: he pogut vore com és la vida d’un jugador de pilota professional, sobretot com van ser els últims anys amb la retirada i l’etapa posterior, perquè jo era molt menut quan ell competia. No he sigut molt d’idols, des de menut m’ha agradat anar a vore partides perquè em fixava en gestos tècnics de jugadors, moviments concrets. A voltes anava a vore detalls d’un jugador, com feia el rebot o la volea. Buscava coses específiques. I anava aprenent.

El futur de la pilota està a les escoles P- La pilota valenciana té bona salut? R - Tenint en compte que estem en mitat d’una pandèmia, la situació és complexa. Però si deixarem el coronavirus a banda, podríem dir que la pilota ha viscut uns temps convulsos i de canvi. Tot i això, de fa pocs anys cap ací, té una estructura més forta darrere, el recolzament de les institucions, s’està treballant millor i això està fent que se puga evolucionar. Cal tindre en compte quin és el problema de la pilota, i és la difusió: cal donar-la a conèixer millor. I s’està treballant en eixe sentit en les escoles per a què els més menuts la coneguen. Això és treball que a mig termini es notarà en la pilota. “El problema és de difusió: cal donar a conèixer la pilota millor“ P - En eixe sentit, com veus la tasca que es fa a l’escola? La consideres determinant per al seu futur? R - Evidentment, la base que cal fonamentar és l’escola. Fa uns anys la gent no coneixia la pilota o l’havia coneguda només perquè el seu iaio l’havia portat al trinquet. Però de fa pocs anys cap ací, la gent que ve és perquè han donat pilota a escola, i això fa moltíssim.

Donar-li difusió i que sapien que hi ha un esport autòcton, que és d'ací, que està molt lligat a la cultura pròpia, és molt important. Acostar-se al trinquet ja serà el pas següent, però que la coneguen és bàsic. P - En quin moment de la temporada te trobes i què tens a mig termini? R - El calendari s'ha vist alterat per la pandèmia i les restriccions. Estem jugant a porta tancada però almenys la pilota està rodant, podem vore les partides per televisió i en línia, eixa és la part positiva. Fins ara hem disputat la Lliga Bankia, ara venen dos campionats més curts, el trofeu Llevant UE i el Trofeu Villarreal CF. Després toca l'individual, un dels campionats més grans. Més tard arriba la temporada estival on, si tot va bé, es disputen moltes partides als pobles en festa, i d'exhibició. En el tram final jugarem la Copa Diputació, alguns torneigs menors i el trofeu de mestres.