'Hollyblood', vampiros y comedia en un homenaje al cine de los 80

Estos días Jesús Font (El Comisario, Todos los hombres sois iguales) está rodando en valencia su segunda película, Hollyblood, que califica como "una comedia romántica de vampiros con elementos terroríficos". Una cinta que cuenta con la participación de RTVE y que está protagonizada por Óscar Casas (Xtremo, Los Rodríguez y el más allá), Isa Montalbán (Sólo una vez, Xtremo), Carlos Suárez (Lo dejo cuando quiera, Contigo no, bicho), Secun de la Rosa (La pequeña Suiza, ¡Ay, mi madre!), Amparo Fernández (Vasil, El sustituto) y los debutantes Piero Méndez y Lara Boedo.

"Hollyblood -nos cuenta Jesús en una pausa del rodaje- Es la historia de un chico que se enamora locamente de una chica que es fanática del fenómeno Hollyblood, que es una película estilo Crepúsculo. Como esa chica está obsesionada con los vampiros nuestro protagonista intentará desesperadamente convertirse en uno para seducirla. El problema será cuando aparezca un vampiro de verdad.

"Mezclamos comedia y terror en un equilibrio divertido, una hibridación de géneros que creo que es fresca y novedosa -asegura el realizador-. Pero no es Crepúsculo, aunque dentro de la película haya una pseudo-parodia a esa saga y una irónica visión del fenómeno fan, ya sea del vampirismo o del fútbol. Una parodia del ego adolescente en general".

Jesús asegura que en la película encontraremos dos tipos de vampiros muy diferentes: Hay algunos personajes que creen en el vampiro romántico que ha salido de Crepúsculo, de Crónicas vampíricas, de True Blood… ese vampiro que no encuentra su lugar en el mundo, que en el fondo es un adolescente que no quiere crecer, que quiere ser siempre joven . Y que se arrepiente de ser un asesino".

Clásicos de los ochenta mezclados con un humor muy español

Jesús confiesa que la mayor inspiración de la película son los clásicos de los ochenta: “Sí, nos inspiramos en Jóvenes ocultos, Noche de miedo, Sangre fresca… en la música, el look… y en esa idea de combinar el rollo gótico con otro más actual. En la película hay algunos vampiros que se transformaron en esa época, los ochenta, pero siguen jóvenes ahora, por lo que contrastan con las personas de su quinta que tienen 50 años".

"También -continúa-, hay un concepto eurolatino en la ambientación, inspirado en películas como Abierto al amanecer o The faculty, de Roberto Rodríguez, que aunque sea de extraterrestres me gusta por su ambientación. Sin olvidar un rollo muy español, muy de chorizo, de morcilla, de piel de toro… por eso me he inspirado también en clásicos como Un vampiro para dos, de Pedro Lazaga, con ese inolvidable Fernando Fernán Gómez haciendo de vampiro. Por eso digo que la película tiene un elemento cómico muy autóctono".

“También tendremos algunas escenas de comedia estudiantil, tanto yanqui como española, al estilo de Fuga de cerebros o Promoción fantasma, que combinaba muy bien las películas de John Hughes de los 80 con películas de fantasmas. Aquí también hay esta hibridación pero con más énfasis en la comedia. Por cierto que Javier Ruiz Caldera (Promoción fantasma, 3 bodas de más) domina esa hibridación de géneros y también he pensado en él a la hora de hacer esta película”.