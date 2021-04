Os 2.500 restaurantes de Galicia terán que ter medidores de CO2 para saber como están de ventilados

Unha concentración de CO2 menor de 800 partículas é aceptable. Por riba desa cantidade hai que ventilar os locais para renovar o aire. Do contrario, facilítase a permanencia do virus e a súa capacidade de propagación manterase durante horas.

Cun medidor, o máis recomendable é programalo para que alerte cando se superen as 500 partículas de CO2 por un millón.

“Ter esta ferramenta que che diga a calidade do aire hai que tomalo como positivo”, sinala Daniel Guzmán, cociñeiro do único restaurante de Ourense cunha estrela Michelín.