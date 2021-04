⏳ Esta noticia se actualiza varias veces al día, con la información que recopilamos de comunidades autónomas

Las comunidades autónomas han reajustado las restricciones especiales que se acordaron por Semana Santa para reducir la movilidad y los contactos sociales con el objetivo de evitar una nueva ola de contagios. La Comunidad de Madrid y Canarias volvieron a abrir el sábado 10 de abril y Baleares lo ha hecho el lunes 12. Extremadura, aunque anunció en un principio la apertura, finalmente ha decidido prorrogar el cierre perimetral hasta el 23. El resto de comunidades mantendrán los cierres perimetrales que tienen en vigor -la mayoría- desde el mes de octubre. Cataluña volvió a imponer el comarcal después de haber permitido los desplazamientos por toda la comunidad desde mediados de marzo.

El acuerdo para la Semana Santa -y el puente de San José en aquellas regiones donde era festivo- establecía también la prohibición de las reuniones de no conviviente en los domicilios particulares y un toque de queda "como máximo" de 23.00 a 6:00 horas.

Más allá del acuerdo de medidas especiales para el puente de San José y Semana Santa, que acordaron las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, sigue vigente el estado de alarma que permite de las comunidades autónomas aprobar sus propias medidas para hacer frente a la COVID-19 como confinamientos perimetrales, toques de queda o cierres totales o parciales de la hostelería y el comercio no esencial. Comenzó el 25 de octubre y terminará el 9 de mayo. La intención del Gobierno es no prorrogarlo más allá.

Para no perderse en la multitud de normativas vigentes, RTVE.es ha recopilado las principales aplicadas en cada territorio.

Andalucía

Confinamiento: la Junta de Andalucía mantiene cerrada perimetralmente la comunidad y sus provincias. También mantiene cerrados los municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes (aunque no todos porque hay algunos pequeños cuyo cierre no es automático). En los que superan los mil casos está cerrada además la hostelería y el comercio no esencial.

Toque de queda: 23:00 - 6:00 horas.

Reuniones: seis personas en exteriores y cuatro en interiores.

Restauración: desde el 19 de marzo la hostelería puede abrir hasta las 22:30 en aquellos municipios con nivel 2. En este nivel no hay limitación de aforo en las terrazas y el interior está limitado al 75 %. El nivel 2 lo tienen actualmente todas las capitales menos Granada y Almería, que están en nivel 3. En este tampoco hay restriciones en las terrazas, pero en el interior rige un 50 %. En nivel 4 grado 1 el interior está limitado al 30 % y el exterior al 75 %. En el nivel 4 grado 2 la hostelería está cerrada.

Comercio: desde el 19 de marzo el comercio puede abrir hasta las 22.30 en municipos con nivel 2. En este nivel la limitación de aforo es del 75 %. En el nivel 3 el aforo está limitado al 60 % y en nivel 4 al 50 %. El horario de cierre de comercios y actividades en localidades con nivel 4 grado 1 puede permanecer abierto hasta las 20:00 horas.