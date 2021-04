El domingo 11 de abril es el día mundial del Parkinson. Desde la asociación navarra se celebrará con el lema: "Pon una etiqueta positiva". Quieren que todos a la hora de mirar a una persona con parkinson no nos cegemos por la enfermedad y sepamos apreciar y disfrutar su calidad humana que sigue ahí a pesar de los temblores.

Montañero, radioaficionado y pianista

Tres ejemplos nos servirán para explicarlo. María Josefa Olloquiegui es una pamplonesa de 77 años que tiene pasión por el piano. "Para los 8 años ya estaba examinándome". Lleva 70 años acariciando las teclas de sus pianos. Nadie diría al verla y al tocar que sufre de parkinson.

José Agustín Hernando es un montañero empedernido. 72 años tiene y en su currículo lleva muchos montes subidos y muchas rutas caminadas y eso que tiene 11 operaciones en sus piernas. "Me dicen pero como puedes subir los montes. Pues cuando puedo puedo y cuando no me vuelvo", dice firme José Agustín. Nadie diría al verlo caminar entre piedras y vegetación que sufre de parkinson.

“Cuando puedo, puedo, y cuando no puedo, me vuelvo“

Jorge Raúl Daglio también es un hombre amante de las montañas. Tiene 70 años y porque a sus 70 años y participa en un proyecto llamado "Cumbres en el aire" en el que radioaficionados como él suben a la cima de una montaña, cuanto mas alta mejor, y transmiten desde ella. Además, en casa, es muy aficionado a competiciones de radioaficionados en las que prima la velociadad. Nadie diría al verlo que sufre de parkinson.

“Ahora compito conmigo mismo pero no lo he dejado“

Los tres son personas envidiables con cualidades formidables y los tres tienen parkinson. Pero los tres lo tienen superado por mas que tiemblen sus manos. Jorge Raúl, radioaficionado con clave EA2LU nos comenta que antes participaba "de la mitad de la tabla para arriba y ahora lo hago de la mitad para abajo, pero no he dejado de hacerlo. Ahora compito contra mi mismo". "Hay que seguir haciendo de todo", sentencia Maria Josefa. "Tenemos que acordarnos lo menos posible del parkinson y acordarnos de lo que eramos y a ver si es posible volver", aconseja José Agustín. .