Desde la calle, antes de entrar en el estudio de Latin Latas, se escuchan los ensayos de la banda bogotana. No han tardado ni cinco minutos en abrirnos la puerta, pero ya entramos tarareando la letra de su último sencillo, ‘El Pescador’; una versión de este himno caribeño que mezcla ritmos como la cumbia, música electrónica o el rap.

Pero el arte de este grupo no está solo en cómo toca, aunque también. Su grandeza está en los temas que compone, que son una oda al medio ambiente, y en los instrumentos que utiliza. En el salón donde han instalado su estudio nos llama la atención la vida que le han devuelto a objetos que probablemente en la mayoría de nuestras casas habríamos tirado a la basura hace ya mucho tiempo.

Un viejo secador reconvertido en micrófono, un portafolio reciclado en guitarra, un cazo descascarillado para la percusión, el teclado de un ordenador, un bidón, un altavoz roto, una escoba eléctrica con decenas de cepillos de dientes usados que utilizan como sintetizador… Y así podríamos seguir describiendo decenas de residuos que han reutilizado para fabricar instrumentos profesionales.

Un proyecto que hace sonar la basura

Latin Latas celebra este año su décimo aniversario, pero la idea surgió un poco antes cuando Andrea Latas --cantante, fundadora y directora de la formación-- entró en un proyecto para enseñar música a niñas y niños en situación de extrema pobreza en Bogotá.

“En aquel barrio había mucha basura en la calle, no porque los vecinos generaran más desperdicios, sino porque nadie se molestaba en ir a recogerlos con frecuencia. Entonces empezaron a pedirme instrumentos musicales, pero como son un lujo no había presupuesto para adquirirlos. Y arranqué y dije: ‘¡Bueno! No hay instrumentos, hay un montón de basura… Hagamos música con lo que hay’”, recuerda Andrea.

Andrea se dedicó a investigar para evolucionar y dedicarse no solo a hacer instrumentos con residuos, sino además a profesionalizarlos. Así fue cómo nació este proyecto que hace sonar la basura y la verdad es que suena de lujo. Todo esto sumado a sus letras reivindicativas en defensa de los residuos cero ha convertido al grupo en un referente musical ambiental dentro y fuera de las fronteras de Colombia.

“Por ejemplo esta canción que acabáis de escuchar, El Pescador, es un homenaje al agua. Dejamos un mensaje a la gente de la importancia del cuidado de este recurso hídrico, que es un recurso no renovable”, nos cuenta Ángel Salazar M.C. (master of ceremonias) de Latin Latas. El rapero, con una importante trayectoria musical en Colombia por sus letras reivindicativas, se sumó hace tres años al proyecto de Andrea y ahora se dedica a componer los temas.