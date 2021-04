En los medios de comunicación ha habido debate y algunas dudas sobre si había que vacunar, o no, a los niños. Los expertos, sin embargo, aseguran que ellos nunca han dudado, lo tienen meridiano. "Hay que vacunar a los menores igual que al resto de la población. Si los dejamos sin vacunar dejaremos ahí una población susceptible, capaz de infectarse y que, por supuesto, será capaz de infectar a los demás", nos cuenta Cristina Calvo, de la Asociación Española de Pediatría.

"Que hay que vacunarlos está claro, lo que pasa es que no son un grupo prioritario en estos momentos porque los niños son más bien víctimas que propagadores de la enfermedad, es decir, los niños generalmente se contagian por un adulto. Y además en los niños y adolescentes la enfermedad suele ser o asintomática o leve. Por eso no son un grupo de riesgo fundamental para empezar a vacunarlo", nos explica Francisco Álvarez, Coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

Guía para entender la vacunación contra el coronavirus en España: ¿A mí cuándo me toca?

De momento, ninguna farmacéutica permite vacunar a los niños. Pfizer es el laboratorio que va más adelantado y deja utilizar su vacuna en mayores de 16 años . El resto de farmacéuticas pone el límite en los 18 años. "Por debajo, no está permitido vacunar", según Francisco Álvarez.

No habrá grandes cambios a la hora de administrar el suero a los niños respecto a lo que estamos viendo ya en los adultos. Las contraindicaciones también serán similares . "La contraindicación de una vacuna en general es por una reacción anafiláctica, una reacción alérgica grave, a algún componente de la vacuna o a una dosis de esa vacuna en cuyo caso no debería de administrarse más dosis", explica Álvarez.

Mensaje a los padres: "Que los lleven a vacunar"

Los dos expertos coinciden en recordar que a los niños se les pone solo en el primer mes de vida seis vacunas. La de la COVID-19 llegará a ser una más de la tantas del calendario vacunal y todos los padres deben, dicen, estar tranquilos y llevar, sin dudarlo, a vacunar a sus hijos.

"Cuando la gente te pregunta, ¿tú harías esto para tus hijos? Yo siempre les digo lo mismo, yo tengo una hija y ya está en el ensayo de la vacuna. Creo que no se puede decir algo más convincente que esto". El coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recuerda que "las vacunas protegen de la enfermedad y desde luego si no los vacunamos las enfermedades no nos olvidan y pueden pasarla y tener complicación".