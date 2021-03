COVID-19, hoy | 30 de marzo: Sanidad propone vacunar con AstraZeneca a mayores de 65 años que sean trabajadores esenciales

Una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos, el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, respaldan la propuesta de la Unión Europea de crear el Tratado contra las Pandemias para construir una "arquitectura sanitaria internacional más sólida" que proteja a las generaciones futuras y garantice un acceso "universal" a las vacunas. "El Tratado Internacional contra las pandemias, podría ser impulsado por la Asamblea Mundial de la Salud, se basaría en la Constitución de la OMS, incluiría los principios de Salud Para Todos y no discriminación", ha dicho el director de la OMS en rueda de prensa.

