Las imágenes de aglomeraciones de turistas franceses en el centro de Madrid y las más de 350 fiestas ilegales intervenidas durante este fin de semana han entrado en la precampaña electoral del 4M, con duras críticas de la oposición hacia la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quienes tachan la situación en la capital como un "desmadre" que nada tiene que ver con la libertad, sino con la "irresponsabilidad" de su Ejecutivo. Sin embargo, la líder 'popular' apunta al Gobierno central porque a su juicio es el responsable de que haya más controles en los aeropuertos y estaciones de tren.

"Mientras se cumplan las normas, que yo sepa, un francés no contagia más que un chamberilero", ha defendido la presidenta, quien cree que este "relato" sobre Madrid viene alentado por "la factoría de La Moncloa". "Ahora viene el miedo, el intentar seguir alimentando la preocupación de los ciudadanos para contraponerlo con la imagen de un francés bebiendo (...) esto ya me lo conozco bastante bien", ha apuntado.

Lo cierto es que desde hace semanas se multiplican las escenas de turistas, en su mayoría franceses, que llegan a Madrid por la laxitud de las restricciones contra el coronavirus en comparación con otras zonas de España y de Europa. Ayuso ha negado que exista en Madrid un "turismo de borrachera" y se ha defendido señalando que su Gobierno está tomando "muchísimas medidas" para frenar el avance del virus.

"Hay que ver cuántas y a qué hora (son las fiestas), porque hay toque de queda. Si se ven los gastos en los museos y comercios se verá que el turista no solo viene a emborracharse", ha insistido la candidata a la reelección.

Además, ha asociado el hecho de que esté "todo abarrotado" con el cierre perimetral que vive la región estos días. "Si encierran a la Comunidad de Madrid, si siguen los toques de queda y si los ciudadanos no pueden recibir visitas en sus domicilios, díganme que pueden hacer los ciudadanos", ha alegado Ayuso, que ha defendido que en la región "se están tomando muchas medidas", como las "severas" limitaciones de aforo y el toque de queda.

Sin embargo, este argumento no lo comparten los partidos de la oposición, para quienes "la libertad no es el desmadre" del pasado fin de semana , ni "el llamado turismo de borrachera", ni consiste en "minimizar el peligro del virus". Así se ha pronunciado este lunes el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, quien ha propuesto adelantar el toque de queda a las 22:00 horas en aquellos municipios donde la incidencia acumulada a 14 días sea superior a los 300 casos por cada 100.000 habitantes.

Podemos y Más Madrid señalan la "irresponsabilidad" del gobierno regional

Podemos y Maás Madrid también se han referido este lunes a las situaciones vividas este fin de semana en la capital. La 'número dos' de la formación 'morada', Isa Serra, ha señalado que es una "absoluta vergüenza" y una "irresponsabilidad" que demuestra que "Ayuso está utilizando la pandemia para hacer campaña". Mientras, la candidata de Más Madrid a presidir la Comunidad, Mónica García, ha acusado a Ayuso de no "poner controles" contra la pandemia y favorecer así un turismo de "borrachera" en el que "ponemos más alto el precio de la vida de los madrileños que el precio de las copas".

"Ese es el problema, que tenemos un Gobierno irresponsable que hace un efecto llamada y además no es capaz de cuidarnos ni ocuparse de las UCI", ha sostenido la líder madrileña, quien no quiere que la Comunidad de Madrid se convierta en el lejano Oeste "donde los forasteros vienen a no solo ser incívicos, a saltarse las normas que no (tienen) en sus propios países, sino también a extender los contagios" y a "hincar el codo" mientras los sanitarios "se dejan la piel", ha apuntado.

Sobre García se ha pronunciado el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, quien ha censurado las "bromitas sectarias" de "Más Podemos" contra la hostelería y les ha reclamado que se disculpen ante el sector. "Lo que deberían hacer desde 'Más Podemos' es disculparse ante todos los madrileños que trabajan y viven de la hostelería y a los que han ofendido con sus bromitas sectarias", ha publicado Bal en sus redes sociales ante un tuit de la candidata de Más Madrid, Mónica García, en el que parodiaba a la exalcaldesa de la capital Ana Botella con el mensaje "Relaxing cup of café con leche un 100 Montaditos".

“Relaxing cup of café con leche in 100 Montaditos. pic.twitter.com/JIAlA1FOO6“ — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 29, 2021

Ante estas comparaciones, el candidato 'naranja' ha asegurado que "bastante mal lo están pasando ya" en la hostelería "como para encima tener que aguantar" a Más Madrid. Mientras que Vox, por su parte, ha pedido el levantamiento de todas las restricciones.